Америка восторгается русским гением, который сотворил невозможное! Теперь Бобровский — официально великий?
На Западе удивляются — почему Бобу не отдали «Конн Смайт»?
На Западе удивляются — почему Бобу не отдали «Конн Смайт»?
Исторический успех «Флориды Пантерз», выигравшей Кубок Стэнли в седьмом матче финала, стал центральной темой заокеанской хоккейной прессы.
«Одного желания было недостаточно. Однако желание с примесью отчаяния сработало, теперь есть рецепт победы. Оказывается, “Флориде Пантерз” нужно было поставить себя к стенке, чтобы собрать энергию и концентрацию, необходимые для того, чтобы вбить последний гвоздь. “Эдмонтон” оставил все — кровь, пот и слезы, но проиграл. Да, побитые, восставшие из мертвых и непоколебимой веры, “Нефтяники” боролись за то, чтобы продлить финал Кубка Стэнли до седьмого матча. Но эти “Пантеры” были просто слишком глубокими и слишком структурированными, они были слишком далеко впереди, чтобы их можно было полностью демонтировать», — отметил обозреватель канадской телекомпании Sportsnet Люк Фокс.
Игра Сергея Бобровского, который в свои 35 лет впервые стал чемпионом, также была резонансной темой. Новокузнечанин неважно провел три проигранных матча, но в решающем поединке отразил 21 бросок из 22.
«Идея тренера вратарей Роба Талласа заключалась в том, чтобы Бобровский пропустил воскресную тренировку и держался подальше от катка, чего он делать не хотел», — отмечает Sportsnet.
«Я изменил свое мышление. Я пошел домой, поиграл с дочерью. Она — моя мотивация. Она — мое вдохновение. Просто расслабься, перезагрузись, приходи на утреннее катание и будь готов к работе», — так объяснил свою перезагрузку Бобровский.
«Совершенно уместно, что “Флорида” выиграла Кубок Стэнли у канадской команды. У команды из страны, которая считала “Пантер” либо приманкой для переезда, либо командой-неженкой. Командой, расположенной в более теплом климате, где можно наблюдать за своими командами со значительно меньшими затратами на билеты. А в финале конференции они выбили лидирующую команду в регулярке “Нью-Йорк Рейнджерс” — уважаемый клуб Большой шестерки. Эти команды были близки к чемпионству. “Пантеры” — это те, кто завершил историю, став третьей командой за последние 40 лет, выигравшей Кубок Стэнли после поражения в финале в предыдущем сезоне. Но, пожалуй, самое невероятное: “Флорида Пантерз” — теперь престижная команда в НХЛ», — восторгается Грег Вышински из ESPN.
Приз самому ценному игроку плей-офф достался Коннору Макдэвиду, который даже не сразу за ним вышел. А среди журналистов не утихают споры о том, что обладателем «Конна Смайта» должен был стать Бобровский, но ему помешали три неудачных игры в финале.
«Я считаю, что этот приз должен был получить Бобровский. Да, Макдэвид сыграл невероятно, но у него тоже были неудачные матчи. Например, это шестая и седьмая игры в серии. Этот “Конн Смайт” будет постоянно напоминать Коннору о болезненном поражении», — отметила обозреватель ESPN Линда Кон.
«А я бы вручил приз Баркову. Да, Макдэвид был зверем, хотя и не выиграл. Барков заслуживал не меньше, но у него есть приз более ценный, так что он вряд ли в обиде», — добавил Лу Корач, обозревающий матчи «Сент-Луиса» для официального сайта НХЛ.
«Макдэвид играет девятый год, до сих пор не выиграл. Кросби выиграл Кубок на четвертый сезон, Гретцки — на пятый, Лемье — на седьмой. Много для Коннора? Много. Но есть ведь и Александр Овечкин или Стив Айзерман, которые провели 14 сезонов в своих командах. Для великий победный путь далеко не всегда линеен», — грустно констатировал Джим Мэтисон из Edmonton Sun.
«Все кончено. Канада опять без Чаши. Игроки “Эдмонтона” могут гордиться, но так проиграть в последний день сезона — это особенно тяжело. Что произойдет в будущем, можно только догадываться. Кто знает, может быть, пройдет слишком много времени, когда “Эдмонтон” снова вплотную подберется к трофею. Очень жаль», — считает канадец Роб Тычковски из Postmedia News.
«Казалось, эта серия никогда не кончится. Можно ли было сыграть лучше, удачнее, чем Бобровский? Можно ли было сделать больше для своей команды? Что за вечер! Что за сезон! Именно так влюбляются в хоккей», — подвел итог рассуждениям флоридский журналист Sun-Sentinel Дэйв Хайд.