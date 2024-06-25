Америка восторгается русским гением, который сотворил невозможное! Теперь Бобровский — официально великий?

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Исторический успех «Флориды Пантерз», выигравшей Кубок Стэнли в седьмом матче финала, стал центральной темой заокеанской хоккейной прессы.

«Одного желания было недостаточно. Однако желание с примесью отчаяния сработало, теперь есть рецепт победы. Оказывается, “Флориде Пантерз” нужно было поставить себя к стенке, чтобы собрать энергию и концентрацию, необходимые для того, чтобы вбить последний гвоздь. “Эдмонтон” оставил все — кровь, пот и слезы, но проиграл. Да, побитые, восставшие из мертвых и непоколебимой веры, “Нефтяники” боролись за то, чтобы продлить финал Кубка Стэнли до седьмого матча. Но эти “Пантеры” были просто слишком глубокими и слишком структурированными, они были слишком далеко впереди, чтобы их можно было полностью демонтировать», — отметил обозреватель канадской телекомпании Sportsnet Люк Фокс.

Игра Сергея Бобровского, который в свои 35 лет впервые стал чемпионом, также была резонансной темой. Новокузнечанин неважно провел три проигранных матча, но в решающем поединке отразил 21 бросок из 22.

«Идея тренера вратарей Роба Талласа заключалась в том, чтобы Бобровский пропустил воскресную тренировку и держался подальше от катка, чего он делать не хотел», — отмечает Sportsnet.

«Я изменил свое мышление. Я пошел домой, поиграл с дочерью. Она — моя мотивация. Она — мое вдохновение. Просто расслабься, перезагрузись, приходи на утреннее катание и будь готов к работе», — так объяснил свою перезагрузку Бобровский.

«Совершенно уместно, что “Флорида” выиграла Кубок Стэнли у канадской команды. У команды из страны, которая считала “Пантер” либо приманкой для переезда, либо командой-неженкой. Командой, расположенной в более теплом климате, где можно наблюдать за своими командами со значительно меньшими затратами на билеты. А в финале конференции они выбили лидирующую команду в регулярке “Нью-Йорк Рейнджерс” — уважаемый клуб Большой шестерки. Эти команды были близки к чемпионству. “Пантеры” — это те, кто завершил историю, став третьей командой за последние 40 лет, выигравшей Кубок Стэнли после поражения в финале в предыдущем сезоне. Но, пожалуй, самое невероятное: “Флорида Пантерз” — теперь престижная команда в НХЛ», — восторгается Грег Вышински из ESPN.

Приз самому ценному игроку плей-офф достался Коннору Макдэвиду, который даже не сразу за ним вышел. А среди журналистов не утихают споры о том, что обладателем «Конна Смайта» должен был стать Бобровский, но ему помешали три неудачных игры в финале.

«Я считаю, что этот приз должен был получить Бобровский. Да, Макдэвид сыграл невероятно, но у него тоже были неудачные матчи. Например, это шестая и седьмая игры в серии. Этот “Конн Смайт” будет постоянно напоминать Коннору о болезненном поражении», — отметила обозреватель ESPN Линда Кон.

«А я бы вручил приз Баркову. Да, Макдэвид был зверем, хотя и не выиграл. Барков заслуживал не меньше, но у него есть приз более ценный, так что он вряд ли в обиде», — добавил Лу Корач, обозревающий матчи «Сент-Луиса» для официального сайта НХЛ.

«Макдэвид играет девятый год, до сих пор не выиграл. Кросби выиграл Кубок на четвертый сезон, Гретцки — на пятый, Лемье — на седьмой. Много для Коннора? Много. Но есть ведь и Александр Овечкин или Стив Айзерман, которые провели 14 сезонов в своих командах. Для великий победный путь далеко не всегда линеен», — грустно констатировал Джим Мэтисон из Edmonton Sun.

«Все кончено. Канада опять без Чаши. Игроки “Эдмонтона” могут гордиться, но так проиграть в последний день сезона — это особенно тяжело. Что произойдет в будущем, можно только догадываться. Кто знает, может быть, пройдет слишком много времени, когда “Эдмонтон” снова вплотную подберется к трофею. Очень жаль», — считает канадец Роб Тычковски из Postmedia News.