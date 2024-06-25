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19:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Быков назвал позором статью ИИХФ о победе «Флориды» в Кубке Стэнли без упоминания россиян

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал статью Международной федерации хоккея (ИИХФ) о победе «Флориды» в Кубке Стэнли, в которой не были указаны российские игроки.

Флорида
Источник: Елена Никитченко/ТАСС

«То, что про наших ребят не пишут в новостях ИИХФ, так это “неуклюжий” жест, который показывает их преклонение к политике Запада. Стыд и позор!» — приводит слова Быкова «РБ Спорт».

25 июня «Флорида» обыграла «Эдмонтон» (2:1, 4−3) в седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ и впервые завоевала Кубок Стэнли. В составе «Пантерз» выступают три российских хоккеиста: голкипер Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко.

Бобровский и Куликов впервые завоевали трофей. Тарасенко во второй раз стал победителем плей-офф: в 2019 году он выиграл Кубок вместе с «Сент-Луисом».

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