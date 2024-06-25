Дацюка введут в зал хоккейной славы в 2024 году

Дацюку 45 лет, он двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз». Со сборной России хоккеист побеждал на Олимпийских играх и чемпионате мира, став членом почетного «Тройного золотого клуба». В составе петербургского СКА становился обладателем Кубка Гагарина.

Россиянин вошел в Зал хоккейной славы впервые с 2019 года. Тогда это был защитник Сергей Зубов.