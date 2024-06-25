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22:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дацюка введут в зал хоккейной славы в 2024 году

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Член «Тройного золотого клуба» россиянин Павел Дацюк будет введен в Зал хоккейной славы в Торонто в 2024 году, сообщается на странице организации в соцсети X.

Детройт
Источник: AP 2023

Дацюку 45 лет, он двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз». Со сборной России хоккеист побеждал на Олимпийских играх и чемпионате мира, став членом почетного «Тройного золотого клуба». В составе петербургского СКА становился обладателем Кубка Гагарина.

Россиянин вошел в Зал хоккейной славы впервые с 2019 года. Тогда это был защитник Сергей Зубов.

В список номинатов также входили россияне Сергей Гончар (с 2018 года), Александр Могильный (с 2009 года), Александр Мальцев (с 1987 года) и Борис Михайлов (с 1984 года).

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