Фетисов об отъезде в США: «Не я решил уехать — страна захотела меня продать, как раба, и заработать на мне денег»

— Я уехал в Америку, когда мне был 31 год. К тому моменту я 14 лет играл за сборную СССР. У меня была зарплата в 250 рублей и однокомнатная квартира. Без дачи. Нам дачи не нужны.
— А Валерий Фадеев говорит, что вы были упакованным крутым парнем, который получил квартиру и купил «Волгу».
— Я же не жалуюсь. Первое время мне действительно предъявляли претензии: «Тебе платят 10 тысяч долларов, а ты решил уехать». Но это не я решал уехать. Меня решили продать. Дело в том, что при Госкомспорта СССР была создана структура Совинтерспорт, которая занималась продажей спортсменов за границу. То есть страна меня хотела продать, как раба, и заработать на мне денег, хотя до этого она уже зарабатывала достаточно. Меня именно это возмутило.
Деньги не были для меня самоцелью. Мне здесь хорошо было: и однокомнатная квартира, и уважение людей. Но они же перевернули все с ног на голову. Разговор был примерно такой: «Ты едешь играть в Америку и будешь получать тысячу долларов, а все остальное будешь приносить в посольство». «Почему тысячу долларов?» «Потому что посол больше получать не может». «Тогда пусть посол и играет».
Тогда ведь уже были случаи, когда футболисты за эту тысячу долларов потом красили забор соседям, чтобы с голоду не умереть, потому что, принося деньги в посольство, они лишались большей части заработанного. Тем более, куда шли эти деньги — непонятно. Неучтенки там было много", — сказал Фетисов в интервью Regnum.