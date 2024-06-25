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25 июня, источник: Sport24

Фетисов об отъезде в США: «Не я решил уехать — страна захотела меня продать, как раба, и заработать на мне денег»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что не он принимал решение о своем переезде в НХЛ. В 1989 года защитник перешел из ЦСКА в «Нью-Джерси Девилз».

Нью-Джерси
Фетисов об отъезде в США: «Не я решил уехать — страна захотела меня продать, как раба, и заработать на мне денег» | Источник: РИА "Новости"

— Я уехал в Америку, когда мне был 31 год. К тому моменту я 14 лет играл за сборную СССР. У меня была зарплата в 250 рублей и однокомнатная квартира. Без дачи. Нам дачи не нужны.

— А Валерий Фадеев говорит, что вы были упакованным крутым парнем, который получил квартиру и купил «Волгу».

— Я же не жалуюсь. Первое время мне действительно предъявляли претензии: «Тебе платят 10 тысяч долларов, а ты решил уехать». Но это не я решал уехать. Меня решили продать. Дело в том, что при Госкомспорта СССР была создана структура Совинтерспорт, которая занималась продажей спортсменов за границу. То есть страна меня хотела продать, как раба, и заработать на мне денег, хотя до этого она уже зарабатывала достаточно. Меня именно это возмутило.

Деньги не были для меня самоцелью. Мне здесь хорошо было: и однокомнатная квартира, и уважение людей. Но они же перевернули все с ног на голову. Разговор был примерно такой: «Ты едешь играть в Америку и будешь получать тысячу долларов, а все остальное будешь приносить в посольство». «Почему тысячу долларов?» «Потому что посол больше получать не может». «Тогда пусть посол и играет».

Тогда ведь уже были случаи, когда футболисты за эту тысячу долларов потом красили забор соседям, чтобы с голоду не умереть, потому что, принося деньги в посольство, они лишались большей части заработанного. Тем более, куда шли эти деньги — непонятно. Неучтенки там было много", — сказал Фетисов в интервью Regnum.

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