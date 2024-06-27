Наследник Овечкина сходу покорил Америку! Мирошниченко взял трофей в АХЛ и готов ворваться в состав «Вашингтона» | Источник: hersheybears.com

Фарм-клуб «Вашингтон Кэпиталз» второй год подряд стал обладателем Кубка Колдера — чемпионом АХЛ. В финальной серии хоккеисты «Херши Бэарз» обыграли «Коачеллу» в шести матчах, и многие игроки стали двукратными обладателями престижного трофея.

Но были и те, кто впервые прикоснулся к заокеанскому призу — пусть и не в главной лиге, а лигой ниже. Речь о двух россиянах — Иване Мирошниченко и Богдане Тринееве, которые являются самыми перспективными молодыми хоккеистами системы «Кэпиталз».

Мирошниченко и Тринеев получили большое доверие от главного тренера «Медведей» Тодда Нельсона по ходу сезона, и их вклад сыграл решающую роль в завоевании «Медведями» тринадцатого чемпионства АХЛ в своей истории.

Мирошниченко, 20-летний форвард, выбранный в первом раунде драфта НХЛ 2022 года, играл во взрывной третьей тройке вместе с Гарретом Роу и Майком Веккьоне. Эти три игрока в сумме забили 15 голов в 20 матчах плей-офф.

«Для меня было честью играть с этим парнем, — сказал Веккьоне. — Он задает мне вопросы, он пытается учиться, и я знаю, что он прирожденный снайпер. Поэтому я просто сделал все возможное, чтобы “кормить” его передачами как можно лучше. И когда мне это удавалось, он забивал».

Мирошниченко забил семь голов в плей-офф, став вторым снайпером команды (вместе с Хендриксом Лапьером и Пьерриком Дюбе). Он забил пять голов во время особенно жаркого отрезка из трех матчей в финале. Иван лидировал среди всех новичков АХЛ по броскам (45), регулярно играл во втором большинстве «Медведей», и «настроил базу» в левом круге вбрасывания для бросков в одно касание.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/p9G7ALP7IbM" title="Hershey Bears vs. Coachella, 06/24/24 | Game 6 highlights" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Тринеев, помог добиться смены игроков, которая привела к победному голу Мэтта Строума в в овертайме шестой игры.

«Он большой, умеет кататься на коньках. Он тяжелее, чем вы думаете. Ммощный форвард, поэтому он не будет иметь такие же сильные стороны, как Миро. Но это нормально. Командам нужны разные люди и разные роли, и нужно смешать их все вместе. Богдан — отличный партнер по команде, отличный парень, он чертовски забавный. Нам нравится, когда он рядом», — сказал Гаррет Роу.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/vxpk6tqW2rc" title="Interview with Calder Cup champions Ivan Miroshnichenko, Bogdan Trineyev, & Dmitry Osipov" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Третьим россиянином в команде был более опытный защитник Дмитрий Осипов.

«Мы выиграли Кубок! О боже, это просто нереально!», — кричал после матча Мирошниченко.

«Прекрасные ощущения. Отличный сезон», — добавил Тринеев.

В сентябре их обоих ждут в тренировочном лагере «Вашингтона». А там — как знать, возможно, оба россиянина получат место в основной команде с самого старта.