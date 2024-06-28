«Имеет и геополитическое значение». Америка ярко реагирует на введение Дацюка в Зал славы

Павла Дацюка ввели в Зал хоккейной славы, комментарии Айзермана, владельца Детройта, Рёника, важность и значение введения Дацюка | Источник: AP 2023

«Павел, возможно, лучший игрок эпохи продвинутой статистики, несмотря на то что она началась после его расцвета»

Экс-нападающий «Детройта» стал 10-м в истории и первым с 2019-го года россиянином, которого ввели в Зал славы. Ранее из отечественных хоккеистов в Зал хоккейной славы также попали Владислав Третьяк (1989), Вячеслав Фетисов (2001), Валерий Харламов (2005), Игорь Ларионов (2008), Павел Буре (2012), Сергей Фёдоров (2015), Сергей Макаров (2016), Александр Якушев (2018), Сергей Зубов (2019). В 1974 году в Зал хоккейной славы был введён советский тренер Анатолий Тарасов.

Естественно, признание величия Дацюка горячо обсудили в Америке. Что же сказали бывшие товарищи Павла, наши североамериканские коллеги-журналисты и сам Дацюк об этом событии?

«Один из самых талантливых игроков в истории НХЛ»

Легендарный экс-игрок «Детройт Ред Уингз», а ныне исполнительный вице-президент и генеральный менеджер «красных крыльев» Стив Айзерман поздравил Павла Дацюка с включением в Зал славы хоккея.

«Поздравляю Павла с этой заслуженной честью. Мастерство Павла мирового уровня сделало его одним из лучших игроков в игре всех времён. Его соревновательный дух высокого класса и трудовая этика отличали его от других хоккеистов. Он был динамичным игроком, который проявлял себя на обоих концах площадки и в любых ситуациях. Он был исключительным хоккеистом и по праву займёт своё место среди великих игроков в ноябре», — сказал Айзерман.

Владелец «Детройт Ред Уингз» Кристофер Илич высказался о включении Дацюка в Зал славы.

«Хотел бы поздравить Павла с включением в Зал славы хоккея. Дацюк был одним из самых талантливых игроков в истории лиги, и болельщики “Ред Уингз” по всему миру вздрагивали, когда он касался шайбы. На протяжении всей своей карьеры он неизменно получал признание за великолепную игру в обороне, что свидетельствовало о том, насколько великим разносторонним талантом он действительно обладал. Волшебник подарил нашим болельщикам столько невероятных воспоминаний и сыграл важную роль в том, что “Детройт” дважды становился обладателем Кубка Стэнли. Павел, ещё раз поздравляю с этим огромным достижением», — заключил Илич.

Бывший нападающий клубов НХЛ Джереми Рёник, также выбранный в этом году, вспомнил свои впечатления от игры против Дацюка.

«Игра против Павла Дацюка, вероятно, была одним из самых неприятных моментов для любого хоккеиста, будь то нападающий, защитник или вратарь. Не у многих людей есть такие мозги, талант и креативность, как у Павла Дацюка. Кажется, что ты можешь его догнать, а в следующее мгновение тебе становится неловко, когда он проходит мимо тебя. В “Детройте” много таких ребят, но Павел сохранил удивительную, действительно потрясающую традицию клуба, где играют великие хоккеисты. Очень здорово попасть в Зал славы в такой компании», — сказал Рёник.

Двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира экс-защитник клубов НХЛ Ши Уэбер, которого также ввели в Зал славы, высказался об игре Дацюка.

«Честно говоря, играть против Дацюка было невесело (смеётся). Особенно когда ты молодой парень, который только пришёл в лигу и пытается заработать своё имя. Дацюк — один из самых крутых парней. Он великолепно укрывал шайбу, перехватывал её. Он мог “раздеть” вас на льду. Вы пытаетесь провести силовой, но он уходит он него, укрывая шайбу, и находит открытый лёд. Очевидно, это его большой талант и черта характера, которой он обладал», — отметил Уэбер.

Скаут Ха Кан Андерссон, благодаря которому «Детройт» заполучил Дацюка, вспомнил свою поездку в Россию. Он несколько раз наблюдал за Павлом в 1997 и 1998 годах, когда поехал в страну, чтобы фактически посмотреть за игрой Дмитрия Калинина.

«Я помню, как летел на самолёте, чтобы увидеть Павла на Рождество в 1997 году. Я пытался увидеть Павла и в другой раз. В первый раз он был в другой команде, а мы все смотрели на Калинина. Мы находились на асфальте несколько часов, шёл снег без перерыва, и наконец они вытащили эту машину. Я услышал грохочущий звук, и в середине катка вспыхнуло пламя, высотой около 10−12 футов, направленное на края площадки для того, чтобы справиться с обледенением. Я знал, что края площадки полны топлива. Так что сейчас это забавная история, но тогда это было не так», — вспомнил Андерссон.

«К такому не подготовишься»

Сам Дацюк также прокомментировал своё введение в Зал славы.

«Слышал от многих знакомых, что должны набрать, я ждал этот звонок. Набрали из Зала славы и сказали хорошую новость, которой я обрадовался и которую теперь потихоньку начинаю переваривать. Это был конференс-колл, там было несколько человек, в их числе Ленни Макдональд. Не задумывался об этом, к такому не подготовишься. Думал об этом совсем мало: получится — будет здорово, тем более давно этого не случалось. Когда позвонили, были переживания, но понял по настроению и по голосу, что всё хорошо, был рад, когда объявили», — сказал Дацюк.

«Один из лучших двусторонних нападающих своей эпохи»

Избрание Дацюка активно обсуждали и в североамериканских СМИ.

Журналистка Detroit Free Press Хелен Сент-Джеймс вспомнила все достижения Павла в НХЛ и в карьере в целом.

«Дацюк провёл 14 сезонов (2001−2016) за “Ред Уингз”, забив 314 голов и отдав 604 передачи в 953 матчах, часто поражая своим голевым чутьём как товарищей по команде, так и болельщиков. В дополнение к трём поездкам на Матч всех звёзд он выиграл три подряд “Селке Трофи” (2008−2010) как лучший нападающий оборонительного плана НХЛ, а также четыре подряд “Леди Бинг Трофи” (2006−2009) как самый воспитанный игрок лиги. Павел шесть раз был номинирован на “Харт Трофи” — награду MVP, за которую голосовали СМИ, заняв третье место в сезоне-2008/2009, когда он забил 32 гола и отдал 65 передач», — написала Сент-Джеймс.

Журналист CBS Sports Остин Нивисон отметил, что Дацюк был в числе лучших двусторонних форвардов своей эры.

«Дацюк по прозвищу Волшебник был одним из лучших двусторонних нападающих своей эпохи. В атаке Дацюк был известен своими элитными навыками владения шайбой», — написал Нивисон.

Журналист The Detroit News Тед Калфан вспомнил легендарный «Детройт», за который выступал Дацюк.

«Павел Дацюк — последний игрок “Ред Уингз”, попавший в Зал хоккейной славы. Конкретно та команда “Детройта” [за которую играл Павел] была “пугающей”, и отчасти причина в Дацюке», — написал Калфан.

B/R Open Ice в социальных сетях написало: «Волшебные руки, навыки уровня Зала славы».

«Российские игроки стали очагом напряжённости на мировой хоккейной арене»

The Athletic отметил важный геополитический фактор относительно введения Дацюка в Зал славы.

"Все, кто думал об этом событии, пытались понять, что может сделать отборочная комиссия Зала хоккейной славы со всеми доступными российскими игроками, которые будут участвовать в выборах в этом году.

Во вторник мы получили ответ.

Нарушив пятилетнюю традицию, согласно которой ни один российский игрок не выбирался со времён Сергея Зубова в 2019 году, комиссия избрала Дацюка в составе группы из семи человек, в которую также входили Уэбер, Рёник, Дарвиц, Венделл-Поль, Пойл и Кэмпбелл.

Бо́льшая часть внимания была сосредоточена на Дацюке, давней звезде «Ред Уингз», выигравшей семь главных трофеев НХЛ — три «Селке», четыре «Леди Бинга» и два Кубка Стэнли.

На международном уровне он является членом эксклюзивного Тройного золотого клуба — хоккеистов, выигравших Олимпийские игры, Кубок Стэнли и чемпионат мира. Завершив карьеру в НХЛ, он вернулся в Россию и провёл последние пять сезонов карьеры в КХЛ, завоевав Кубок Гагарина в 2017 году.

Но Россия и российские игроки стали очагом напряжённости на мировой хоккейной арене с начала событий на Украине. В знак протеста Международная федерация хоккея запретила России и Беларуси участвовать в международных соревнованиях. Когда НХЛ организовала Турнир четырёх наций в 2025 году, возобновив первую попытку организовать игру лучших в лучших, Россия — одна из традиционных хоккейных держав — была исключена из турнира.

В то же время Дацюк представлял собой другую проблему, потому что из-за его всесторонних качеств его было труднее не заметить.

Майк Гартнер в интервью TSN повторил комментарии, которые он делал почти каждый год с тех пор, как занял пост председателя комитета после Джона Дэвидсона. Тот факт, что кто-то не был введён в этом году, не означает, что это навсегда.

«Это процесс, — сказал Гартнер. — В конце концов, если это игроки уровня Зала славы, они попадут в Зал славы. Возможно, это будет не прямо сейчас. Возможно, это будет не в следующем году. Но когда-нибудь в будущем они будут введены в Зал славы».

Дилемма, стоявшая перед комитетом в 2024 году, заключалась в том, выбрать ли Дацюка сразу или отодвинуть его кандидатуру на будущее.

«Мы, конечно, в курсе того, что происходит в мире, — сказал Гартнер. — Однако мы считаем, что наша ответственность как отборочной комиссии связана с игрой в хоккей. Поэтому мы смотрим на это и пытаемся определить, что происходит и что произошло с этими игроками и “строителями” в хоккее на протяжении их карьеры».

Дацюк не был бы первым игроком с блестящей репутацией, который не получил приглашения в первый год своего участия в голосовании", — говорится в статье.

«Дацюк был чудом, лучший игрок эпохи продвинутой статистики»

Журналист The Hockey News Сэм Стоктон также высказался о геополитическом факторе. Кроме того, североамериканский обозреватель объяснил, почему любит Дацюка и из-за чего стал восхищаться нападающим.

«Двукратный обладатель Кубка Стэнли, трёхкратный обладатель “Селке Трофи”, четырёхкратный обладатель “Леди Бинг Трофи”, кумир и муза YouTube-поколения НХЛ Павел Дацюк был введён в Зал хоккейной славы в 2024 году. И как бы мы не забывали, это Зал хоккейной славы, а не Зал славы НХЛ — а на счету Дацюка также золотые медали Олимпийских игр и чемпионатов мира.

Статистика Дацюка не является исключительной по стандартам Зала славы (918 очков в 953 матчах), но он пользовался всеобщим уважением своих сверстников и считался на протяжении большей части, если не всех, его 14 сезонов в НХЛ элитой лиги.

Для меня, выросшего среди тех, чьё обучение хоккею проходило в том числе благодаря YouTube, Дацюк был чудом — исключительным в своей ловкости рук и дерзости, но столь же упорным в борьбе за шайбу у бортов, как и ловким при реализации своих попыток в серии буллитов.

Став старше, я понимаю, что карьера Дацюка является чудом как с точки зрения продвинутой статистики, так и с точки зрения наблюдения за игрой. Он может похвастаться бесспорным чемпионским поясом НХЛ, когда дело доходит до сборника хайлайтов, но также не будет преувеличением сказать, что он, возможно, лучший игрок эпохи продвинутой статистики, несмотря на то что эта эпоха началась, когда ему было 29 лет — уже после того, как его расцвет миновал, согласно статистике, с пятью сезонами за плечами.

Избрание Дацюка имеет и геополитическое значение. Он первый игрок российского происхождения, введённый в Зал после начала конфликта на Украине в феврале 2022 года (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ). К самому Дацюку это, конечно, не имеет никакого отношения, но были некоторые мысли, что российские игроки не должны получить признания (сразу) после начала событий. Тогда Россию отстранили от турниров ИИХФ.

По моему мнению, хотя в данный момент для России было бы неуместно участвовать в качестве сборной (будь то под каким-то фальшивым названием или под своим официальным флагом) в международных соревнованиях, не следует лишать игроков индивидуального признания и уважения на основании действий своей страны. В этом отношении избрание Дацюка, на мой взгляд, стало правильным выбором комитета в явно рискованных обстоятельствах", — написал Стоктон.