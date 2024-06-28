Великолепные в пятерке: наши игроки высоко котируются на драфте НХЛ
Основные надежды на Антона Силаева, Ивана Демидова и Игоря Чернышева.
Основные надежды на Антона Силаева, Ивана Демидова и Игоря Чернышева.
В ночь с 28 на 29 июня в штате Невада пройдет первый раунд драфта НХЛ. Сразу двое россиян — защитник Антон Силаев и нападающий Иван Демидов — могут быть выбраны в топ-5, а еще несколько российских игроков должны быть задрафтованы в первом раунде. О вероятных раскладах для наших молодых хоккеистов — в материале «Известий».
Среди российских скаутов, работающих на клубы НХЛ, нередко встречается мнение, что именно Иван Демидов — сильнейший хоккеист предстоящего драфта и игрок, который будет долгие годы определять лицо своей франшизы. Жаль, что по-настоящему побороться за первый номер с Маклином Селебрини ему помешал тотальный бан сборных России на всех уровнях. Если у Матвея Мичкова было очное противостояние с Коннором Бедардом на ЮЧМ-2019, то у еще одного вундеркинда из системы СКА возможности пересечься со своим конкурентом не было. Накладывают отпечаток на преддрафтовую позицию Ивана также травма, полученная на старте сезона, и отсутствие регулярного игрового времени в КХЛ. Но разве кто-то скажет, что он не заслуживал хотя бы места лимитчика в составе команды Романа Ротенберга? У Демидова есть абсолютно все качества, которые генменеджеры из НХЛ ищут в топовых юниорах: неординарное хоккейное мышление, потрясающее голевое чутье, компьютер с миллионом ходов в голове, неуловимость на льду, умение притягивать к себе внимание каждую смену, способность в одиночку менять ход целых матчей. И есть ощущение, что по общему уровню таланта он обходит даже Мичкова, про которого перед драфтом говорили несравненно больше.
Защитник «Торпедо» Антон Силаев входит в топ-5 ключевых преддрафтовых рейтингов.
— У Силаева действительно выдающиеся физические данные. Вот сейчас он окрепнет, еще обрастет мышцами, позанимается ОФП. И будет у нас ходячий тирекс-тираннозавр. Мне страшно за соперников, которые столкнутся с ним на площадке! — восхищался в интервью «Известиям» воспитанником «Торпедо» экс-генменеджер нижегородцев Максим Гафуров.
Правда, до прошлой осени про динозавра родом из закрытого Сарова в Северной Америке едва ли знали. Летом 2023-го Игорь Ларионов неожиданно для всех дал пацану 2006 года рождения твердое место в основе и позицию на вершине во второй спецбригаде большинства. Как оказалось, не зря. Стоило Силаеву мощно начать регулярку, стабильно набирая очки, как за океаном тут же начали рассматривать каждую его смену, в итоге разглядев, возможно, лучшего защитника предстоящего драфта. Пройти мимо такого двухметрового физического монстра, который обладает сильным катанием, колотит все живое, обладает приемлемым атакующим потенциалом и прекрасно справляется со своими прямыми обязанностями в обороне, будет нереально сложно. Смущает лишь то, что вторую половину сезона он провел на порядок слабее первой.
Безоговорочный лидер юниорской сборной России 2005 года рождения Игорь Чернышов практически во всех преддрафтовых рейтингах котируется во второй половине первого раунда. В воспитаннике пензенского «Дизеля» скаутов подкупает сочетание габаритов, физической мощи, взрывной скорости, зрелой игры без шайбы, трудолюбия и умения банально продавливать соперников за счет крепкого корпуса и ускорения. За что критикуют Чернышова, так это за порой излишнюю прямолинейность в атаке. Впрочем, по перспективам заиграть в НХЛ это не бьет — в Северной Америке парня из «Динамо» называют потенциально идеальным нападающим третьего звена. Никита Артамонов — еще один пацан, который появился в топе практически из ниоткуда. Сейчас сложно представить, что «Торпедо» выменяло его у «Нефтехимика» за провалившегося в Нижнекамске голкипера Андрея Тихомирова. Быстрые мягкие руки, моментальное принятие решений, плавное маневренное катание, наглость, способность регулярно обыгрывать соперника «1 в 1». Удивительно, что некоторым аналитикам этого набора недостаточно, чтобы рассматривать его как игрока топ-32. Кажется, по позициям еще одного бриллианта Игоря Ларионова бьют достаточно скромные габариты (180 см, 85 кг).Последнее, что нужно делать после финала Кубка Гагарина, — это представлять Илью Набокова, ставшего MVP плей-офф всего в 21 год. Первый номер «Металлурга» выйдет на драфт уже в третий и последний раз. Нет сомнений, что на этот раз мимо уральского голкипера не пройдут мимо. Однако, несмотря на быстрое перемещение по линии, грамотный выбор позиции и выносливость, предубеждения к его габаритам у многих клубов никуда не делись — менеджеры в НХЛ по-прежнему падки на парней ростом свыше 190 см.
— Я жду, что в первом раунде драфта выберут пять россиян, — отметил «Известиям» хоккейный агент Шуми Бабаев. — Несмотря на отсутствие международных стартов, наши молодые игроки по-прежнему котируются очень высоко.
Второй день драфта НХЛ состоится 29 июня.
Иван Богун