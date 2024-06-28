Великолепные в пятерке: наши игроки высоко котируются на драфте НХЛ | Источник: ТАСС

В ночь с 28 на 29 июня в штате Невада пройдет первый раунд драфта НХЛ. Сразу двое россиян — защитник Антон Силаев и нападающий Иван Демидов — могут быть выбраны в топ-5, а еще несколько российских игроков должны быть задрафтованы в первом раунде. О вероятных раскладах для наших молодых хоккеистов — в материале «Известий».

Демидов не пробился в СКА

Среди российских скаутов, работающих на клубы НХЛ, нередко встречается мнение, что именно Иван Демидов — сильнейший хоккеист предстоящего драфта и игрок, который будет долгие годы определять лицо своей франшизы. Жаль, что по-настоящему побороться за первый номер с Маклином Селебрини ему помешал тотальный бан сборных России на всех уровнях. Если у Матвея Мичкова было очное противостояние с Коннором Бедардом на ЮЧМ-2019, то у еще одного вундеркинда из системы СКА возможности пересечься со своим конкурентом не было. Накладывают отпечаток на преддрафтовую позицию Ивана также травма, полученная на старте сезона, и отсутствие регулярного игрового времени в КХЛ. Но разве кто-то скажет, что он не заслуживал хотя бы места лимитчика в составе команды Романа Ротенберга? У Демидова есть абсолютно все качества, которые генменеджеры из НХЛ ищут в топовых юниорах: неординарное хоккейное мышление, потрясающее голевое чутье, компьютер с миллионом ходов в голове, неуловимость на льду, умение притягивать к себе внимание каждую смену, способность в одиночку менять ход целых матчей. И есть ощущение, что по общему уровню таланта он обходит даже Мичкова, про которого перед драфтом говорили несравненно больше.

Любимчик Ларионова

Защитник «Торпедо» Антон Силаев входит в топ-5 ключевых преддрафтовых рейтингов.

— У Силаева действительно выдающиеся физические данные. Вот сейчас он окрепнет, еще обрастет мышцами, позанимается ОФП. И будет у нас ходячий тирекс-тираннозавр. Мне страшно за соперников, которые столкнутся с ним на площадке! — восхищался в интервью «Известиям» воспитанником «Торпедо» экс-генменеджер нижегородцев Максим Гафуров.

Правда, до прошлой осени про динозавра родом из закрытого Сарова в Северной Америке едва ли знали. Летом 2023-го Игорь Ларионов неожиданно для всех дал пацану 2006 года рождения твердое место в основе и позицию на вершине во второй спецбригаде большинства. Как оказалось, не зря. Стоило Силаеву мощно начать регулярку, стабильно набирая очки, как за океаном тут же начали рассматривать каждую его смену, в итоге разглядев, возможно, лучшего защитника предстоящего драфта. Пройти мимо такого двухметрового физического монстра, который обладает сильным катанием, колотит все живое, обладает приемлемым атакующим потенциалом и прекрасно справляется со своими прямыми обязанностями в обороне, будет нереально сложно. Смущает лишь то, что вторую половину сезона он провел на порядок слабее первой.

Кого еще выберут в первом раунде?

Безоговорочный лидер юниорской сборной России 2005 года рождения Игорь Чернышов практически во всех преддрафтовых рейтингах котируется во второй половине первого раунда. В воспитаннике пензенского «Дизеля» скаутов подкупает сочетание габаритов, физической мощи, взрывной скорости, зрелой игры без шайбы, трудолюбия и умения банально продавливать соперников за счет крепкого корпуса и ускорения. За что критикуют Чернышова, так это за порой излишнюю прямолинейность в атаке. Впрочем, по перспективам заиграть в НХЛ это не бьет — в Северной Америке парня из «Динамо» называют потенциально идеальным нападающим третьего звена. Никита Артамонов — еще один пацан, который появился в топе практически из ниоткуда. Сейчас сложно представить, что «Торпедо» выменяло его у «Нефтехимика» за провалившегося в Нижнекамске голкипера Андрея Тихомирова. Быстрые мягкие руки, моментальное принятие решений, плавное маневренное катание, наглость, способность регулярно обыгрывать соперника «1 в 1». Удивительно, что некоторым аналитикам этого набора недостаточно, чтобы рассматривать его как игрока топ-32. Кажется, по позициям еще одного бриллианта Игоря Ларионова бьют достаточно скромные габариты (180 см, 85 кг).Последнее, что нужно делать после финала Кубка Гагарина, — это представлять Илью Набокова, ставшего MVP плей-офф всего в 21 год. Первый номер «Металлурга» выйдет на драфт уже в третий и последний раз. Нет сомнений, что на этот раз мимо уральского голкипера не пройдут мимо. Однако, несмотря на быстрое перемещение по линии, грамотный выбор позиции и выносливость, предубеждения к его габаритам у многих клубов никуда не делись — менеджеры в НХЛ по-прежнему падки на парней ростом свыше 190 см.

— Я жду, что в первом раунде драфта выберут пять россиян, — отметил «Известиям» хоккейный агент Шуми Бабаев. — Несмотря на отсутствие международных стартов, наши молодые игроки по-прежнему котируются очень высоко.

Второй день драфта НХЛ состоится 29 июня.