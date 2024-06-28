Ограбление по-американски: россиян оставили без наград по итогам сезона НХЛ

Исторический сезон Национальной хоккейной лиги завершился, но его отголоски все еще доносятся из Северной Америки. А если быть точнее — из Лас-Вегаса. В ближайшие дни там пройдет церемония драфта, а перед ней состоялось еще одно важное событие. Сегодня лига объявила обладателей индивидуальных наград по итогам регулярного чемпионата.

Победители в ряде номинаций были известны уже ранее. Некоторых объявили сегодня, но и их победа также была предсказуемой. Например, у Коннора Бедарда не было конкурентов в борьбе за звание лучшего новичка лиги, а у Куинна Хьюза — на награду лучшему защитнику сезона. Вся интрига царила вокруг других трех призов.

«Везина Трофи» — среди них. В тройку главных претендентов на награду лучшему вратарю «регулярки» НХЛ входили новоявленный чемпион и герой «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский, а также Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс» и Тэтчер Демко из «Ванкувер Кэнакс». Увы, Бобровский не смог стать трехкратным обладателем «Везины». Российский голкипер занял лишь третье место в голосовании, участие в котором принимали генеральные менеджеры клубов лиги. Только один из них поставил Боба на первое место, из-за чего Сергей набрал только 40 очков. Остальные 31 генменеджер на первую строчку поставили Хеллебайка, набравшего 158 баллов. Демко, которого никто из голосовавших не выбрал первым, оказался на итоговом втором месте (70 баллов).

Просто статистика: в 58 матчах чемпионата Бобровский одержал 36 побед и отразил 91,5% бросков, у Хеллебайка 37 побед в 60 играх с процентом отраженных бросков 92,1, у Демко — 35 побед в 51 матче и 91,8% отраженных бросков. Впрочем, Сергей Андреевич вряд ли сильно расстроился. У него уже есть две «Везины», а теперь еще и долгожданный Кубок Стэнли и всеобщее признание великого хоккеиста.

Куда более спорными выглядят итоги двух других наград — «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи». Первый приз вручается самому выдающемуся игроку «регулярки», а его обладателя выбирают члены профсоюза игроков лиги (NHLPA), второй — самому ценному игроку чемпионата, которого определяют представители ассоциации журналистов лиги в каждом из городов, где есть клубы НХЛ. Обе награды забрал Натан Маккиннон. Канадская звезда «Колорадо Эвеланш» стал вторым в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата. В 82 матчах он набрал 140 очков (51 голов и 89 передач).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/QbakBOxGijw" title="Nathan MacKinnon wins the 2023-24 Hart Memorial Trophy" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Маккиннон выдал действительно мощный сезон, был явным лидером своей команды и установил рекорд клуба по результативным баллам в «регулярке». Но его победу вряд ли можно назвать очевидной. Ведь есть Никита Кучеров. Российский нападающий «Тампы» выступил еще ярче своего оппонента, на протяжении почти всего сезона он возглавлял бомбардирскую гонку и в итоге выиграл ее, набрав сумасшедшие 144 очка (44+100) в 81 игре. Куч стал всего лишь пятым в истории лиги игроком, достигшим отметки в 100 передач в одном розыгрыше чемпионата НХЛ, а также переписал уйму как личных рекордов, так и клубных, лиги и среди всех российских игроков за всю историю. Но должного признания не получил.

В голосовании на «Харт Трофи» россиянин стал вторым и набрал 1269 очков, тогда как Маккиннон — 1740. Этого можно было ожидать. Особенно после Матча звезд в Торонто, где Кучеров показательно отнесся пренебрежительно к конкурсам, которые придумала НХЛ. Отношение к Никите у североамериканских журналистов и без того было не самым теплым из-за его манеры общения, а после того «перформанса» представители местных СМИ буквально ополчились на звезду «Тампы». Несколько предсказуемо, что американцы сделали выбор не в его пользу.

Но удивительным выглядит и выбор игроков НХЛ. Да, они более компетентны по сравнению с журналистами, однако от этого не менее странным кажется их решение представить к награде не Кучерова, а Маккиннона. Вся ситуация походит на обыкновенное ограбление. Кучеров заслуживал хотя бы одну из наград, на которые был номинирован. И это несправедливо, что он не получил ничего. На самой же церемонии Куч выступил в своем стиле, на вопросы ведущего он отвечал довольно холодно.

— Как ты? Выглядишь не очень.

— Все хорошо.

— У тебя может быть второй в карьере «Харт Трофи». Куда денешь первый?

— Он у меня в офисе.

— Сколько энтузиазма! Что насчет следующего сезона? Что бы ты хотел от него получить?

— Попробую выиграть Кубок Стэнли.

Ведущий пытался разговорить Никиту, но у него не было шансов.

Единственным позитивным для Кучерова моментом церемонии стало его включение в состав символической сборной. Причем в первую из двух. Туда же вошел и Артемий Панарин: лидер «Нью-Йорк Рейнджерс» также провел феноменальную «регулярку», в которой набрал исторические в своей карьере 120 очков (49+71). В голосовании на «Харт» россиянин стал только пятым (175 очков), уступив Коннору Макдэвиду (845) и Остону Мэттьюсу (756).