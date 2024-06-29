Четверо россиян, рекорды белорусов и норвежцев, провал шведов. Итоги первого раунда драфта НХЛ

«Сан-Хосе» выбрал Селебрини

О том, что канадец Маклин Селебрини будет выбран первым на этом драфте, было известно еще с начала сезона — а то и раньше. «Сан-Хосе» на протяжении этого чемпионата играл так, что с каждым матчем был все ближе к первому пику драфта. Лотерея не подвела, отправив «Шаркс» выбирать первыми. Сезон-2023/24 Селебрини провел в NCAA в университете Бостона и стал третьим бомбардиром лиги. Любопытно, что первое место занял другой проспект «Сан-Хосе» Уилл Смит.

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Белорус под вторым номером

«Чикаго» продолжает собирать топовых проспектов — сегодня, кстати, выбор клуба под вторым номером называл прошлогодний герой драфта Коннор Бедард. Говорилось, что в организации не особо довольны игрой молодого защитника Кевина Корчински в прошедшем сезоне. Вероятно, по этой причине в «Блэкхокс» решили подстраховаться на случай, если игра канадца не улучшится, и взяли еще одного игрока обороны, а не форварда. В 38 матчах за университет Мичигана Артем Левшунов, установивший рекорд драфта для белорусов (так высоко их еще не выбирали), набрал 35 (9+26) очков.

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Демидов упал до пятого места

Перед драфтом про форварда СКА Ивана Демидова неожиданно появилось несколько негативных мнений анонимных скаутов, которые должны были уронить его итоговую позицию на драфте: говорили, что-то он плохо катается, то играет в «плюшевой лиге» (МХЛ). В итоге российский форвард ушел в топ-5 и достался «Монреалю». Сразу после процедуры выбора, который от «Канадиенс» объявляла сама Селин Дион, Демидов успел дать небольшой мастер-класс, как уходить от каверзных вопросов местных СМИ.

Контракт форварда со СКА действует еще один сезон. Велика вероятность, что мы совсем скоро сможем сравнить Демидова с Матвеем Мичковым в очном противостоянии в НХЛ.

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Силаев попал в десятку

Защитник «Торпедо» Силаев наряду с Левшуновым считался одним из лучших защитников на этом драфте и во многих рейтингах занимал уверенное место в топ-5. Но в итоге подопечный Игоря Ларионова опустился до десятой строчки. В «Девилз» мощнейшая группа перспективных защитниках: Силаев присоединяется к Люку Хьюзу и Шимону Немецу, которых организация так же драфтовала в топ-10.

Сурин — третий из россиян

В большинстве преддрафтовых рейтингов Егор Сурин котировался за пределами первого раунда, но «Нэшвилл» удивил всех, выбрав воспитанника «Локомотива» под 22-м номером. В прошедшем сезоне форвард даже привлекался в КХЛ, где сыграл три матча. Но большую часть сезона провел в МХЛ, набрав 76 (28+48) очков в 62 играх.

«Калгари» взял российского форварда из USHL

В своем последнем сезоне в России (2021/22) Матвей Гридин выступал в системе омского «Авангарда». Последние два года форвард играл в юниорской лиге США (USHL) за «Маскегон Ламберджекс»: в чемпионате-2023/24 Гридин стал лучшим бомбардиром лиги. Скауты предрекали ему место во втором раунде, но «Калгари» опередил события. Ожидается, что в следующем сезоне форвард будет выступать за университет Мичигана в NCAA.

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Два норвежца и ни одного шведа в первом раунде

Впервые в истории норвежские хоккеисты был выбран в первом раунде драфта, причем сразу двое: Микаэль Брандсегг-Нюгор (15-й пик, «Детройт») и Стиан Солберг (23-й пик, «Анахайм»). Оба в прошедшем сезоне успели сыграть и за молодежную, и за взрослую сборные Норвегии. Нюгор даже набрал 5 (3+2) очков в 7 матчах ЧМ. Оба хоккеиста в следующем сезоне будут выступать в чемпионате Швеции, а не в родной стране.

При этом в первом раунде неожиданно не выбрали ни одного шведского хоккеиста. Получилось такое представительство:

Канада — 18 игроков;

Россия — 4;

США — 4;

Финляндия — 2;

Норвегия — 2;

Белоруссия — 1;

Чехия — 1.