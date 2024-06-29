Позорники из IIHF зря бойкотировали Россию. Наши таланты полюбились Америке

Источник: Социальные сети клубов НХЛ

Очередной сезон Национальной хоккейной лиги завершается традиционным и одним из самых главных мероприятий года — церемония выбора молодых игроков на драфте. Нередки случаи, когда решение руководителей клубов потратить свой драфт-пик на того или иного хоккеиста в конечном итоге влияет на судьбу всей франшизы. Соответствующего позитива в этом ждут, например, в «Чикаго Блэкхокс», которые в прошлом году взяли под первым номером, возможно, главного хоккеиста поколения Коннора Бедарда.

Бедард уже является звездой НХЛ, хотя провел всего один сезон, по итогам которого стал лучшим новичком лиги. Теперь в тех же ожиданиях будут пребывать боссы «Сан-Хосе Шаркс», которые под первым номером забрали фаворита драфта-2024 Маклина Селебрини. И если его кандидатура не подвергалась никаким сомнениям и сенсаций не принесла, то дальнейший порядок выборов предугадать было сложно.

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Например, одним из главных событий всего мероприятия стало решение все того же «Чикаго» потратить второй выбор на драфте на белоруса Артема Левшунова. Юный форвард уже вошел в историю всего белорусского хоккея: еще никогда ранее хоккеист из Белоруссии не был задрафтован столь высоко. Левшунов превзошел достижение именитого Руслана Салея, в 1996 году выбранного «Анахаймом» под девятым номером.

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Многие эксперты также ожидали увидеть в тройке лучших российского вундеркинда Ивана Демидова. Однако талантливый форвард из системы петербургского СКА был выбран под пятым номером. Права в НХЛ на россиянина закрепили за собой «Монреаль Канадиенс». Демидов стал первым в истории самого титулованного клуба НХЛ российским игроком, которого «Хабс» забрали так высоко. Предыдущее лучшее достижение принадлежало Михаилу Сергачеву, задрафтованного в 2016-м под девятым номером.

Кстати, забавно, что незадолго до драфта-2024 североамериканские СМИ со ссылкой на некоторых скаутов принялись критиковать Демидова и громко говорить о якобы имеющихся проблемах у Ивана с катанием. Позднее российские журналисты выяснили, что суету могли навести именно «Канадиенс» — будто бы с намерением отпугнуть своих конкурентов от Демидова. В Монреале за последний год уже успели пожалеть, что не взяли Матвея Мичкова прошлым летом, наступать на грабли не захотели.

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О Мичкове, кстати, Ивана спросили буквально сразу. Россиянина спросили, кто лучше: он или Матвей. Демидов на этот вопрос отвечать не стал. Двух главных талантов страны последних лет с удовольствием сравнивают как в Америке, так и в России.

Также в десятку лучших на драфте из россиян вошел Антон Силаев. Габаритный защитник эффективно проявил себя в прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги — в отличие от Демидова у игрока нижегородского «Торпедо» ценный опыт выступлений на взрослом уровне уже имеется. Ставку на Силаева сделали «Нью-Джерси Девилз» — последний клуб, за который играл нынешний наставник нижегородцев Игорь Ларионов в своей нхловской карьере. Антон стал всего лишь пятым в XXI веке российским защитником, выбранным в первой десятке драфта НХЛ, и третьим — за последние три года: в 2022-м под десятым номером «ушел» Павел Минтюков, в 2023-м под шестым номером был задрафтован Дмитрий Симашев. Тенденция?

Кроме Демидова и Силаева в первом раунде были задрафтованы еще два россиянина. Ожидалось, что среди них окажется талант из московского «Динамо» Игорь Чернышов и, возможно, еще один представитель «Торпедо» Никита Артамонов. Однако их выберут уже во втором раунде или даже позднее.

Вместо них в число главных проспектов попали Егор Сурин и Матвей Гридин. Сурин за последние месяцы приобрел множество положительных отзывов, а эксперты видят в нем огромный потенциал. Но вряд ли Егору повезло с клубом — его под 22-м номером задрафтовали «Нэшвилл Предаторз», где у россиян в последнее время пока имеются трудности с попаданием в основу клуба. Впрочем, именитый Барри Тротц наверняка знает, что делает и чего хочет добиться. Что касается Гридина, то он уже имеет опыт игры в Северной Америке. В прошедшем сезоне 18-летний форвард набрал 83 очка (38 голов и 45 передач) в 60 матчах чемпионата юниорской лиги США и еще 5 баллов (1+4) в восьми играх плей-офф. В НХЛ права на россиянин закрепили за собой «Калгари Флэймз», взявшие Матвея под 28-м номером.

Четверо россиян в первом раунде плей-офф — такой результат хоккеисты из России «показывают» второй год подряд. В 2023-м в первом раунде также было задрафовато четыре наших игрока: Дмитрий Симашев и Даниил Бут (оба — «Аризона Койотис», ныне «Юта»), Матвей Мичков («Филадельфия Флайерз») и Михаил Гуляев («Колорадо Эвеланш»).

Примечательно, что еще накануне драфта пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF), анонсируя грядущий драфт НХЛ (хотя федерация к лиге не имеет никакого отношения), выпустила свой список якобы лучших европейских проспектов для первого раунда. Никого из россиян IIHF не упомянула. Федерации вошло в привычку бойкотирование российских хоккеистов и создание атмосферы якобы полного отсутствия существования игроков из России. Белоруссии — тоже. А тем временем от общего числа всех европейцев в первом раунде драфта НХЛ-2024 половину составляют россияне и белорус. Жалких финнов было задрафтовано всего лишь двое, столько же — норвежцев. И еще один чех. Ни шведов, ни немцев, ни швейцарцев. О них даже никто и не вспомнил. В итоге все попытки IIHF показать свое «я» вновь получились максимально жалкими и мелкими, тогда как адекватная часть хоккейного мира признает талант и мастерство российских спортсменов.