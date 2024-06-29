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19:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«После 3−3 в финале было чувство, что все — конец». Бобровский — о победе в Кубке Стэнли

Эксклюзивное интервью с российским вратарем «Флориды» Сергеем Бобровским после выигрыша главного трофея НХЛ.

Флорида
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Против Макдэвида важно играть плотно

— Было ли ощущение после прошлогоднего финала, что команда может больше не забраться так высоко?

— После финала 2023 года было ощущение благодарности за неоценимый опыт, важный опыт, который во многом позволил нам пройти весь путь до конца в этом году.

— В какой момент вы поняли, что повторение прошлогодней истории возможно?

— Только по факту.

— Какой момент (кроме финала) вы бы назвали в плей-офф самым сложным?

— В каждой серии были свои сложные моменты. Мы обыграли очень сильных соперников. Ни в одной из игр не было легко, и каждая из команд заставляла нас выходить из зоны комфорта и находить новые решения.

— 3−3 в финальной серии после 3−0. О чем нужно думать в этот момент? Как готовить себя, свою голову к решающей игре?

— Было нелегко. После того как счет стал 3−3, было точно такое же ощущение, как в прошлом году, после пятой игры против «Вегаса». Было чувство, что все — конец. Единственное, что в том году это был действительно конец, а в этом у нас был еще один шанс. И по сути нет разницы, что было до. Счет равный, седьмая игра все решит. Важным моментом было решение тренера вратарей дать мне дополнительный день отдыха. Я расслабился, перезагрузился и хорошо подготовился к седьмой игре.

— Как нужно играть против Макдэвида вам лично? Что именно вы говорили партнерам, подсказывали ли, как против него действовать?

— Он очень быстрый и маневренный. Против него важно играть плотно. Нельзя давать ему время и место. Вся пятерка должна быть сконцентрирована и помогать друг другу. Считаю, парни справились со своей задачей на отлично.

— Выбил ли из колеи хитрый гол от Макдэвида с острого угла?

— Так сложилась ситуация. Из-за трафика я вынырнул на него, и уже было поздно корректировать свою позицию, чем он мастерски и воспользовался. По сути, после момента нет разницы, как соперник забил. Моя это ошибка или всей пятеркой недоработали. Самое важное — это следующий момент.

Источник: Соцсети

— Кроме Макдэвида у «Эдмонтона» есть и другие сильные игроки. Стоит ли обращать внимание на особенности каждого либо надо просто играть по моменту?

— Я играю по моменту. Со временем уже знаешь игроков, знаешь, чего можно ожидать, но это всегда остается на втором плане. Главное — сам момент.

— Можно ли назвать «Флориду» максимально голодной командой? У вас было много мастеров, которые когда-то в других командах ушли на второй план.

— Не совсем понимаю, о чем речь. У нас последние три года хорошая боевая команда, которая прогрессировала от сезона к сезону. Сплоченный коллектив, дополняющий и поддерживающий друг друга.

Источник: NHL.com

Мотивируют не призы и награды, а любовь к ремеслу

— Как вел себя в общении с командой генменеджер Билл Зито? Все видели, как эмоционально он реагировал на поражения в ложе.

— Билл Зито всегда старается снять давление с игроков. Он делает все возможное и невозможное, чтобы ребята ни о чем не переживали, только играли в хоккей и получали от этого удовольствие.

— Чувствовали ли после назначения Зито в 2020-м, что пришел человек, который вас прекрасно знает?

— Да, с Биллом мы знали друг друга со времен «Коламбуса». Я чувствовал его поддержку.

— Удивились, когда Александр Барков на льду первым передал кубок вам?

— Я был счастлив получить свою мечту и наслаждался по полной этими несколькими мгновениями с кубком над головой.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Когда комиссар НХЛ Гэри Бэттмен назвал имя лауреата на приз лучшему игроку плей-офф — «Конн Смайт Трофи», расстроились ли тому, что его дали не вам, а Макдэвиду, или вообще было уже все равно и вы не обратили внимания?

— Мы выиграли самый главный приз, и я был счастлив, что спустя 14 лет тяжелой работы нам удалось пройти этот путь.

— Панарин мог оказаться с вами во «Флориде», но выбрал «Рейнджерс». Не подшучивали ли над ним, что он сделал неправильный выбор?

— Артемий играет в мощной команде. Счет в серии с ними был 1−2, и неизвестно, что бы получилось, если бы мы не выиграли в овертайме четвертую игру. При счете 1−3 ехать в «Мэдисон Сквер Гарден» было бы очень нелегко.

— В НХЛ вы выиграли две «Везины» (приз лучшему вратарю сезона), чемпионство. Какая мотивация будет сейчас?

— Меня мотивируют не призы и награды. Мной движет любовь к своему ремеслу. Мне 35, но в душе я тот же мальчишка, который любил хоккей в 5, 7 лет и который не замечает течение времени, когда выходит на лед.

— Видели ли новость, что в заметке о финале на сайте ИИХФ не упомянули ни вас, ни Тарасенко с Куликовым? Насколько это неприятно — в Америке вас носят на руках, а в Европе делают вид, что россиян в хоккее не существует?

— Я думаю, не стоит реагировать на мнение и позицию каждой отдельной организации или отдельных личностей. Каждый имеет право на ведение своих дел, как он считает нужным.

— Какие планы на отдых, где планируете провести время перед подготовкой к сезону?

— В ближайшее время поедем всей семьей домой в Россию. Уже жду не дождусь начала летней подготовки.

Автор: Марат Сафин

Флорида
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1:1, 1:0, 0:0
Эдмонтон
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