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19:46 (мск), источник: Sport24

Форвард «Динамо» Чернышов выбран первым во 2-м раунде драфта НХЛ

«Сан-Хосе Шаркс» выбрал нападающего московского «Динамо» Игоря Чернышова во втором раунде драфта НХЛ.

Динамо М
Сан-ХосеНХЛ: таблица и календарьНХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

18-летний Чернышов был задрафтован первым во 2-м раунде — под общим 33-м номером.

В прошлом сезоне Игорь Чернышов провел за «Динамо» 44 матча, забросил 3 шайбы и отдал 1 голевую передачу.

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