Форвард «Динамо» Чернышов выбран первым во 2-м раунде драфта НХЛ
«Сан-Хосе Шаркс» выбрал нападающего московского «Динамо» Игоря Чернышова во втором раунде драфта НХЛ.
Динамо М
Сан-ХосеНХЛ: таблица и календарьНХЛ: таблица и календарь
«Сан-Хосе Шаркс» выбрал нападающего московского «Динамо» Игоря Чернышова во втором раунде драфта НХЛ.
18-летний Чернышов был задрафтован первым во 2-м раунде — под общим 33-м номером.
В прошлом сезоне Игорь Чернышов провел за «Динамо» 44 матча, забросил 3 шайбы и отдал 1 голевую передачу.