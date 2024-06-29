Три игрока из России выбраны в пятом раунде драфта НХЛ — 2024 | Источник: Чемпионат.com

В данный момент на арене «Сфера» в американском Лас-Вегасе проходит церемония второго дня драфта НХЛ — 2024. В пятом раунде было выбрано три российских игрока.

Под общим 137-м номером клубом «Колорадо Эвеланш» был выбран вратарь Иван Юнин. Отметим, что ранее «лавины» уже выбрали другого российского вратаря, Илью Набокова.

18-летний голкипер является игроком «Омских Ястребов». В прошедшем сезоне на его счету шесть матчей за команду и две победы.

Под 152-м номером «Торонто Мэйпл Лифс» задрафтован 17-летний нападающий «Спартака» Александр Плесовских, а под 157-м — вратарь ЦСКА Тимофей Обвинцев.

В прошедшем сезоне в 39 матчах в МХЛ за «Мамонтов Югры» Плесовских набрал 18 (8+10) баллов за результативность.