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22:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Три игрока из России выбраны в пятом раунде драфта НХЛ — 2024

В данный момент на арене «Сфера» в американском Лас-Вегасе проходит церемония второго дня драфта НХЛ — 2024.

НХЛ: таблица и календарь
Три игрока из России выбраны в пятом раунде драфта НХЛ — 2024 | Источник: Чемпионат.com

В данный момент на арене «Сфера» в американском Лас-Вегасе проходит церемония второго дня драфта НХЛ — 2024. В пятом раунде было выбрано три российских игрока.

Под общим 137-м номером клубом «Колорадо Эвеланш» был выбран вратарь Иван Юнин. Отметим, что ранее «лавины» уже выбрали другого российского вратаря, Илью Набокова.

18-летний голкипер является игроком «Омских Ястребов». В прошедшем сезоне на его счету шесть матчей за команду и две победы.

Под 152-м номером «Торонто Мэйпл Лифс» задрафтован 17-летний нападающий «Спартака» Александр Плесовских, а под 157-м — вратарь ЦСКА Тимофей Обвинцев.

В прошедшем сезоне в 39 матчах в МХЛ за «Мамонтов Югры» Плесовских набрал 18 (8+10) баллов за результативность.

Обвинцев провёл 18 матчей в сезоне—2023/2024 в составе «Красной Армии» и одержал семь побед.

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