Россияне стали третьими по популярности на драфте НХЛ

Драфт — церемония передачи прав молодых хоккеистов профессиональным клубам НХЛ. Первыми право на выбор хоккеистов получают команды, которые не пробились в розыгрыш Кубка Стэнли, очередность определяется жеребьевкой. Остальные команды определяются по итогам Кубка Стэнли.

Больше всего россиян выбрала «Каролина Харрикейнз» — шесть спортсменов. По три хоккеиста из РФ выбрали «Колорадо Эвеланш» и «Флорида Пантерз», которая выиграла в этом году Кубок Стэнли.