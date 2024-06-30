Россияне стали третьими по популярности на драфте НХЛ

Драфт — церемония передачи прав молодых хоккеистов профессиональным клубам НХЛ. Первыми право на выбор хоккеистов получают команды, которые не пробились в розыгрыш Кубка Стэнли, очередность определяется жеребьевкой. Остальные команды определяются по итогам Кубка Стэнли.
Больше всего россиян выбрала «Каролина Харрикейнз» — шесть спортсменов. По три хоккеиста из РФ выбрали «Колорадо Эвеланш» и «Флорида Пантерз», которая выиграла в этом году Кубок Стэнли.
В первом раунде были задрафтованы четыре российских хоккеиста — Иван Демидов («Монреаль», 5-й номер), Антон Силаев («Нью-Джерси», 10-й), Егор Сурин («Нэшвилл», 22-й) и Матвей Гридин («Калгари», 28-й). Во втором раунде были выбраны Игорь Чернышов («Сан-Хосе», 33-й), Илья Набоков («Колорадо», 38-й), Михаил Егоров («Нью-Джерси», 49-й) и Никита Артамонов («Каролина», 50-й). В первую сотню также попали Кирилл Зарубин («Калгари», 84-й) и Матвей Шуравин («Флорида», 97-й). В список 27 россиян отнесен Василий Зеленов (204-й) — он родился в РФ, имеет российское и австрийское гражданства, выступает в юниорской лиге Австрии.