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08:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Россияне стали третьими по популярности на драфте НХЛ

Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выбрали 27 российских игроков по итогам всех этапов драфта 2024 года. Хоккеисты из РФ стали третьими по популярности. Больше всего было задрафтовано канадцев (89) и американцев (39).

НХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

Драфт — церемония передачи прав молодых хоккеистов профессиональным клубам НХЛ. Первыми право на выбор хоккеистов получают команды, которые не пробились в розыгрыш Кубка Стэнли, очередность определяется жеребьевкой. Остальные команды определяются по итогам Кубка Стэнли.

Больше всего россиян выбрала «Каролина Харрикейнз» — шесть спортсменов. По три хоккеиста из РФ выбрали «Колорадо Эвеланш» и «Флорида Пантерз», которая выиграла в этом году Кубок Стэнли.

В первом раунде были задрафтованы четыре российских хоккеиста — Иван Демидов («Монреаль», 5-й номер), Антон Силаев («Нью-Джерси», 10-й), Егор Сурин («Нэшвилл», 22-й) и Матвей Гридин («Калгари», 28-й). Во втором раунде были выбраны Игорь Чернышов («Сан-Хосе», 33-й), Илья Набоков («Колорадо», 38-й), Михаил Егоров («Нью-Джерси», 49-й) и Никита Артамонов («Каролина», 50-й). В первую сотню также попали Кирилл Зарубин («Калгари», 84-й) и Матвей Шуравин («Флорида», 97-й). В список 27 россиян отнесен Василий Зеленов (204-й) — он родился в РФ, имеет российское и австрийское гражданства, выступает в юниорской лиге Австрии.

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