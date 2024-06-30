Бобровский вышел с флагом России и произнёс речь на чемпионском параде «Флориды»

«1 июля 2019 года я заключил соглашение с “Флоридой Пантерз”. В моём первом интервью они спросили меня: зачем я пришёл во “Флориду”? Мой ответ был: потому что я хочу выиграть Кубок Стэнли, и я сделаю это здесь! И вот, пять лет спустя, мы отмечаем величайшую победу в истории франшизы. Вместе с вами, ребята!» — сказал Бобровский.