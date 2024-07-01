Райнхарт продлил соглашение с «Флоридой» после победы в Кубке Стэнли

Новый контракт будет действовать до конца сезона-2031/32. По информации ESPN, за восемь лет по контракту он заработает 69 миллионов долларов.

В прошедшем сезоне 28-летний Райнхарт выиграл с командой Кубок Стэнли, победив в финальной серии «Эдмонтон Ойлерз» (4−3). На его счету победный гол в решающем, седьмом матче серии. По ходу сезона канадец побил ряд рекордов клуба. В регулярном чемпионате он набрал 94 очка (57 голов и 37 передач) в 82 матчах, что стало его лучшим результатом в карьере, в плей-офф — 16 очков (10+6) в 24 играх. Ранее Райнхарт выступал в НХЛ за «Баффало Сейбрз», в составе сборной Канады стал победителем прошедшего в России чемпионата мира 2016 года.