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19:30 (мск), источник: ТАСС

Российский хоккеист Задоров подписал шестилетний контракт с «Бостоном»

Защитник будет получать в среднем $5 млн за сезон.

Бостон
Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Российский защитник Никита Задоров подписал шестилетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон». Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист портала The Athletic Крис Джонстон.

По информации журналиста, 29-летний защитник будет получать в среднем $5 млн за сезон.

Задоров завершал предыдущий сезон в «Ванкувере», куда был обменян из «Калгари». Российский защитник 1 июля стал свободным агентом. Ранее в НХЛ он выступал также за «Чикаго», «Колорадо» и «Баффало».

В составе сборной России Задоров является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.

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