Российский хоккеист Задоров подписал шестилетний контракт с «Бостоном»
Защитник будет получать в среднем $5 млн за сезон.
Бостон
Защитник будет получать в среднем $5 млн за сезон.
ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Российский защитник Никита Задоров подписал шестилетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон». Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист портала The Athletic Крис Джонстон.
По информации журналиста, 29-летний защитник будет получать в среднем $5 млн за сезон.
Задоров завершал предыдущий сезон в «Ванкувере», куда был обменян из «Калгари». Российский защитник 1 июля стал свободным агентом. Ранее в НХЛ он выступал также за «Чикаго», «Колорадо» и «Баффало».
В составе сборной России Задоров является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.