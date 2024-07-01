Российский хоккеист Задоров подписал шестилетний контракт с «Бостоном»

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Российский защитник Никита Задоров подписал шестилетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон». Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист портала The Athletic Крис Джонстон.

По информации журналиста, 29-летний защитник будет получать в среднем $5 млн за сезон.

Задоров завершал предыдущий сезон в «Ванкувере», куда был обменян из «Калгари». Российский защитник 1 июля стал свободным агентом. Ранее в НХЛ он выступал также за «Чикаго», «Колорадо» и «Баффало».