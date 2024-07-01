Текущие события
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
14.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
16.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
19.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
22.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
25.06
Флорида
Эдмонтон
Все события
20:04 (мск), источник: БЕЛТА

Шарангович подписал новый пятилетний контракт с «Калгари»

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский нападающий Егор Шарангович подписал новое соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз», сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Калгари
Источник: AP 2023

Контракт Шаранговича с канадским клубом рассчитан на пять лет, в среднем белорус будет получать $5,75 млн за сезон. Новое соглашение вступит в силу в 2025 году, поскольку у Егора остался еще один сезон по старому контракту. В регулярном чемпионате НХЛ-2023/24 нападающий провел все 82 матча и побил снайперский и бомбардирский рекорды за сезон для белорусских хоккеистов, забросив 31 шайбу и набрав 28 ассистентских баллов.

Игроком «Калгари Флэймз» Шарангович стал ровно год назад после обмена из «Нью-Джерси». Всего за четыре сезона в Национальной хоккейной лиге Егор провел 287 матчей, в которых заработал 165 (84+81) очков.

Читайте также от «БЕЛТА»
Рецепт тонкой итальянской пиццы
Простой рецепт шарлотки с яблоками
Творожно-шоколадный десерт с бананом
Простой куриный бульон для вашего здоровья
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь