Шарангович подписал новый пятилетний контракт с «Калгари»

Контракт Шаранговича с канадским клубом рассчитан на пять лет, в среднем белорус будет получать $5,75 млн за сезон. Новое соглашение вступит в силу в 2025 году, поскольку у Егора остался еще один сезон по старому контракту. В регулярном чемпионате НХЛ-2023/24 нападающий провел все 82 матча и побил снайперский и бомбардирский рекорды за сезон для белорусских хоккеистов, забросив 31 шайбу и набрав 28 ассистентских баллов.



Игроком «Калгари Флэймз» Шарангович стал ровно год назад после обмена из «Нью-Джерси». Всего за четыре сезона в Национальной хоккейной лиге Егор провел 287 матчей, в которых заработал 165 (84+81) очков.