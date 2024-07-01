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20:30 (мск), источник: ТАСС

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Стэмкос подписал контракт с «Нэшвиллом»

С 2008 года хоккеист выступал за «Тампу».

Тампа-Бэй
Нэшвилл
Источник: AP 2023

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Двукратный обладатель Кубка Стэнли канадский хоккеист Стивен Стэмкос подписал контракт с «Нэшвиллом» сроком на четыре года. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Средняя зарплата 34-летнего игрока составит $8 млн за сезон. 1 июля в НХЛ открылся рынок свободных агентов.

Стэмкос был выбран «Тампой» под 1-м номером на драфте 2008 года. В 2020 и 2021 годах он выиграл с командой Кубок Стэнли. Дважды Стэмкос становился лучшим снайпером регулярного чемпионата (2010, 2012), шесть раз принимал участие в Матче звезд. Нападающий является рекордсменом «Тампы» по количеству матчей (1 082), очков (1 137) и голов (555) в регулярных чемпионатах.

В составе сборной Канады Стэмкос является обладателем Кубка мира (2016) и серебряным призером чемпионата мира (2009).

«Нэшвилл» также подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли 2023 года Джонатаном Маршессо. Канадский нападающий ранее выступал за «Вегас» и был признан самым ценным игроком плей-офф 2023 года. Также клуб заключил соглашение с американским защитником Брэди Шеем.

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