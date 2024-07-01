«Миннесота» подписала контракт с российским хоккеистом Трениным
Соглашение с 27-летним нападающим рассчитано на четыре года.
Миннесота
Соглашение с 27-летним нападающим рассчитано на четыре года.
ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота» и российский нападающий Яков Тренин подписали соглашение. Об этом сообщает пресс-служба «Миннесоты».
Соглашение с 27-летним форвардом рассчитано на четыре года. В среднем за сезон он будет зарабатывать $3,5 млн. За «Миннесоту» также выступает российский нападающий Кирилл Капризов.
Тренин завершал прошлый сезон в «Колорадо», в который был обменян из «Нэшвилла». В сезоне-2023/24 нападающий забросил 12 шайб и сделал 5 результативных передач в 76 играх регулярного чемпионата. В России он играл за петербургский СКА.