«Миннесота» подписала контракт с российским хоккеистом Трениным

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота» и российский нападающий Яков Тренин подписали соглашение. Об этом сообщает пресс-служба «Миннесоты».

Соглашение с 27-летним форвардом рассчитано на четыре года. В среднем за сезон он будет зарабатывать $3,5 млн. За «Миннесоту» также выступает российский нападающий Кирилл Капризов.