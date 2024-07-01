Клуб НХЛ «Филадельфия» заключил трехлетний контракт с Матвеем Мичковым

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Российский нападающий Матвей Мичков подписал трехлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия». Об этом сообщает пресс-служба «Филадельфии».

25 июня СКА объявил об уходе Мичкова в "Филадельфию. Права на игрока в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) останутся за петербургским клубом.

Мичкову 19 лет, с 2020 года он выступал в системе СКА. В сезоне-2023/24 нападающий играл на правах аренды за «Сочи». В регулярном чемпионате он провел 47 матчей, в которых забросил 19 шайб и отдал 22 голевые передачи. Мичков был выбран «Филадельфией» под общим седьмым номером на драфте 2023 года.