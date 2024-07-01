Клуб НХЛ «Филадельфия» заключил трехлетний контракт с Матвеем Мичковым
Права на российского нападающего в КХЛ останутся за петербургским СКА.
Права на российского нападающего в КХЛ останутся за петербургским СКА.
ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Российский нападающий Матвей Мичков подписал трехлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия». Об этом сообщает пресс-служба «Филадельфии».
25 июня СКА объявил об уходе Мичкова в "Филадельфию. Права на игрока в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) останутся за петербургским клубом.
Мичкову 19 лет, с 2020 года он выступал в системе СКА. В сезоне-2023/24 нападающий играл на правах аренды за «Сочи». В регулярном чемпионате он провел 47 матчей, в которых забросил 19 шайб и отдал 22 голевые передачи. Мичков был выбран «Филадельфией» под общим седьмым номером на драфте 2023 года.
Мичков является чемпионом юношеской Олимпиады (2020), серебряным призером юниорского чемпионата мира (2021), на котором был признан самым ценным игроком турнира, и победителем Кубка Глинки/Гретцки (2021). В ноябре 2021 года в матче первого тура Кубка Карьяла против сборной Финляндии Мичков стал самым молодым игроком в истории отечественного хоккея, сыгравшим за национальную сборную, а в матче против команды Швеции — самым молодым автором гола в составе взрослой сборной, побив рекорд Александра Овечкина.