Впервые в истории НХЛ было потрачено за один день более миллиарда долларов | Источник:

Как сообщает Sportsnet, впервые в истории НХЛ было потрачено за один день более миллиарда долларов.

Среди россиян можно отметить переходы Ильи Любушкина из «Торонто Мейпл Лифс» в «Даллас Старз», Якова Тренина из «Колорадо Эвеланш» в «Миннесоту Уайлд», Никиты Задорова из «Ванкувер Кэнакс» в «Бостон Брюинз», Ильи Самсонова в «Вегас Голден Найтс».