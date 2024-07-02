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09:49 (мск), источник: Sport24

Впервые в истории НХЛ было потрачено за один день более миллиарда долларов

1 июля в НХЛ открылся рынок свободных агентов.

НХЛ: таблица и календарь
Впервые в истории НХЛ было потрачено за один день более миллиарда долларов | Источник: Getty Images

Как сообщает Sportsnet, впервые в истории НХЛ было потрачено за один день более миллиарда долларов.

Среди россиян можно отметить переходы Ильи Любушкина из «Торонто Мейпл Лифс» в «Даллас Старз», Якова Тренина из «Колорадо Эвеланш» в «Миннесоту Уайлд», Никиты Задорова из «Ванкувер Кэнакс» в «Бостон Брюинз», Ильи Самсонова в «Вегас Голден Найтс».

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