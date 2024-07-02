Текущие события
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
14.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
16.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
19.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
22.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
25.06
Флорида
Эдмонтон
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
25.06
Флорида
Эдмонтон
22.06
Эдмонтон
Флорида
19.06
Флорида
Эдмонтон
16.06
Эдмонтон
Флорида
14.06
Эдмонтон
Флорида
11.06
Флорида
Эдмонтон
9.06
Флорида
Эдмонтон
3.06
Эдмонтон
Даллас
Хоккей. НХЛ. Все результаты
18:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Питтсбург» сделал контрактное предложение Владимиру Тарасенко

Нападающий Владимир Тарасенко может перейти в «Питтсбург».

Флорида
ПиттсбургНХЛ: таблица и календарь
«Питтсбург» сделал контрактное предложение Владимиру Тарасенко | Источник: Чемпионат.com

Журналист «Пингвинз» Джош Йох в своей соцсети сообщил, что клуб сделал контрактное предложение россиянину, которым интересуются ещё несколько клубов. Под потолком зарплат у «Питтсбурга» есть ещё $ 4,3 млн.

Ранее Тарасенко стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Флориды» и по окончании сезона оказался неограниченно свободным агентом.

32-летний Тарасенко стал пятым россиянином в истории НХЛ, завоёвывавшим Кубок Стэнли с разными клубами. Ранее это делали Сергей Зубов («Нью-Йорк Рейнджерс»/ «Даллас Старз»), Сергей Немчинов («Нью-Йорк Рейнджерс»/ «Нью-Джерси Дэвилз»), Олег Твердовский («Нью-Джерси Дэвилз»/ «Каролина Харрикейнз») и Иван Барбашёв («Сент-Луис Блюз»/ «Вегас Голден Найтс»).

Читайте также от «Чемпионат.com»
Налоговая служба арестовала счета Хабиба из-за долга в 297 млн рублей
Медведев — тёмная лошадка Уимблдона? Пока в его успех почти не верят
Грузия сотворила историю на Евро!
Судейский скандал лишил Украину плей-офф
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь