«Питтсбург» сделал контрактное предложение Владимиру Тарасенко
Нападающий Владимир Тарасенко может перейти в «Питтсбург».
Флорида
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Нападающий Владимир Тарасенко может перейти в «Питтсбург».
Журналист «Пингвинз» Джош Йох в своей соцсети сообщил, что клуб сделал контрактное предложение россиянину, которым интересуются ещё несколько клубов. Под потолком зарплат у «Питтсбурга» есть ещё $ 4,3 млн.
Ранее Тарасенко стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Флориды» и по окончании сезона оказался неограниченно свободным агентом.
32-летний Тарасенко стал пятым россиянином в истории НХЛ, завоёвывавшим Кубок Стэнли с разными клубами. Ранее это делали Сергей Зубов («Нью-Йорк Рейнджерс»/ «Даллас Старз»), Сергей Немчинов («Нью-Йорк Рейнджерс»/ «Нью-Джерси Дэвилз»), Олег Твердовский («Нью-Джерси Дэвилз»/ «Каролина Харрикейнз») и Иван Барбашёв («Сент-Луис Блюз»/ «Вегас Голден Найтс»).