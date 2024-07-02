Большая перестройка «Вашингтона»: кто поможет Овечкину идти за рекордом?

Минувший сезон оказался очень непростым для «Вашингтона». «Кэпиталз» долгое время шли вне зоны плей-офф, но в концовке регулярного чемпионата все-таки заползли в восьмерку. Как оказалось — для того чтобы бесславно вылететь от «Рейнджерс» (0−4).

Было понятно, что усиление состава «Столичным» просто необходимо: вообще казалось чудом, что с таким подбором игроков Спенсер Карбери зашел в плей-офф. Да, во второй половине сезона набрали ход Строум и особенно Овечкин, но помощи впереди им было недостаточно. Сдулись ветераны Пачиоретти и Оши, а уровня Милано, Протаса, Лапьера не хватает, чтобы тащить команду в атаке. В обороне же существенными оказались потери из-за травм Сандина и Дженсена.

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан в последние пару недель проделал настолько качественную работу, что перспективы команды выглядят уже намного более яркими. Для начала он обменял вратаря Дарси Кемпера в «Лос-Анджелес» на центрфорварда Пьер-Люка Дюбуа. Последний разочаровал в «Кингз», которые прошлым летом выписали ему восьмилетний контракт с зарплатой в 8,5 миллиона долларов. Но Кемпер с зарплатой в 5,25 миллиона (контракт до конца сезона-2026/27) «Вашингтону» совсем не нужен — Чарли Линдгрен его вчистую переиграл. Получается, что за разницу в три миллиона «Столичные» получили 26-летнего габаритного центра, который может выстрелить, и отдали ненужный актив.

Закис в «Калгари» нападающий Эндрю Манджапане, которого многие российские болельщики могут помнить по игре за сборную Канады на ЧМ-2021. В свой лучший сезон-2021/22 он забил 35 голов, но в последних двух сезонах суммарно забросил на четыре шайбы меньше. Учитывая дефицит креатива в атаке «Вашингтона», Маклеллан решил выменять Манджапане, отдав за него выбор во втором раунде драфта-2025.

После ухода Кемпера «Вашингтону» нужен был еще один вратарь, и в «Кэпиталз» отправился Логан Томпсон. «Столичные» отдали за него всего лишь два выбора в третьем раунде драфта НХЛ-2024, один из которых изначально принадлежал «Айлендерс» — ничтожная плата за вратаря, считавшегося основным в «Вегасе».

Продление лучшего молодого игрока команды, центрфорварда Коннора Макмайкла на два года с зарплатой в 2,1 миллиона долларов — еще одна удача Маклеллана. В других клубах игроки с аналогичным потенциалом и статистикой получают больше.

Про усиление обороны генменеджер «Кэпиталз» тоже не забыл. Отдав в «Оттаву» Ника Дженсена и выбор в третьем раунде драфта-2026, Маклеллан выцепил Джейкоба Чикрана. А затем подписал контракт на шесть лет с зарплатой в 5,75 миллиона долларов в год с качественным защитником-домоседом Мэттом Роем. Сдобрил это Маклеллан подписаниями нападающих Дюхайма и Рэддиша в нижние звенья.

Даже за вычетом зарплаты Никласа Бэкстрема, находящегося в долгосрочном списке травмированных, «Вашингтон» превышает потолок на 4 миллиона долларов. Выход есть — Маклеллан уже говорил, что Ти Джей Оши с зарплатой в 5,75 миллиона может завершить карьеру в это межсезонье. В любом случае теперь состав «Кэпиталз» выглядит солидно, а в нападении у Овечкина прибавилось пару помощников в погоне за великим рекордом Гретцки.