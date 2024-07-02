Большая перестройка «Вашингтона»: кто поможет Овечкину идти за рекордом?
«Вашингтон» подписал семерых хоккеистов после открытия рынка свободных агентов.
«Вашингтон» подписал семерых хоккеистов после открытия рынка свободных агентов.
Минувший сезон оказался очень непростым для «Вашингтона». «Кэпиталз» долгое время шли вне зоны плей-офф, но в концовке регулярного чемпионата все-таки заползли в восьмерку. Как оказалось — для того чтобы бесславно вылететь от «Рейнджерс» (0−4).
Было понятно, что усиление состава «Столичным» просто необходимо: вообще казалось чудом, что с таким подбором игроков Спенсер Карбери зашел в плей-офф. Да, во второй половине сезона набрали ход Строум и особенно Овечкин, но помощи впереди им было недостаточно. Сдулись ветераны Пачиоретти и Оши, а уровня Милано, Протаса, Лапьера не хватает, чтобы тащить команду в атаке. В обороне же существенными оказались потери из-за травм Сандина и Дженсена.
Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан в последние пару недель проделал настолько качественную работу, что перспективы команды выглядят уже намного более яркими. Для начала он обменял вратаря Дарси Кемпера в «Лос-Анджелес» на центрфорварда Пьер-Люка Дюбуа. Последний разочаровал в «Кингз», которые прошлым летом выписали ему восьмилетний контракт с зарплатой в 8,5 миллиона долларов. Но Кемпер с зарплатой в 5,25 миллиона (контракт до конца сезона-2026/27) «Вашингтону» совсем не нужен — Чарли Линдгрен его вчистую переиграл. Получается, что за разницу в три миллиона «Столичные» получили 26-летнего габаритного центра, который может выстрелить, и отдали ненужный актив.
Закис в «Калгари» нападающий Эндрю Манджапане, которого многие российские болельщики могут помнить по игре за сборную Канады на ЧМ-2021. В свой лучший сезон-2021/22 он забил 35 голов, но в последних двух сезонах суммарно забросил на четыре шайбы меньше. Учитывая дефицит креатива в атаке «Вашингтона», Маклеллан решил выменять Манджапане, отдав за него выбор во втором раунде драфта-2025.
После ухода Кемпера «Вашингтону» нужен был еще один вратарь, и в «Кэпиталз» отправился Логан Томпсон. «Столичные» отдали за него всего лишь два выбора в третьем раунде драфта НХЛ-2024, один из которых изначально принадлежал «Айлендерс» — ничтожная плата за вратаря, считавшегося основным в «Вегасе».
Продление лучшего молодого игрока команды, центрфорварда Коннора Макмайкла на два года с зарплатой в 2,1 миллиона долларов — еще одна удача Маклеллана. В других клубах игроки с аналогичным потенциалом и статистикой получают больше.
Про усиление обороны генменеджер «Кэпиталз» тоже не забыл. Отдав в «Оттаву» Ника Дженсена и выбор в третьем раунде драфта-2026, Маклеллан выцепил Джейкоба Чикрана. А затем подписал контракт на шесть лет с зарплатой в 5,75 миллиона долларов в год с качественным защитником-домоседом Мэттом Роем. Сдобрил это Маклеллан подписаниями нападающих Дюхайма и Рэддиша в нижние звенья.
Даже за вычетом зарплаты Никласа Бэкстрема, находящегося в долгосрочном списке травмированных, «Вашингтон» превышает потолок на 4 миллиона долларов. Выход есть — Маклеллан уже говорил, что Ти Джей Оши с зарплатой в 5,75 миллиона может завершить карьеру в это межсезонье. В любом случае теперь состав «Кэпиталз» выглядит солидно, а в нападении у Овечкина прибавилось пару помощников в погоне за великим рекордом Гретцки.
Автор: Артур Хайруллин