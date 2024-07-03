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23:06 (мск), источник: Sport24

Джессика Кэмпбелл стала первой женщиной, вошедшей в тренерский штаб клуба НХЛ

Джессика Кэмпбелл стала первой женщиной, вошедшей в тренерский штаб клуба НХЛ, сообщает пресс-служба «Сиэтла».

СиэтлНХЛ: таблица и календарь
Джессика Кэмпбелл стала первой женщиной, вошедшей в тренерский штаб клуба НХЛ | Источник: Соцсети

32-летняя канадка будет помощником главного тренера «Кракен» Дэна Байлсмы.

«Уверен, Джессика может много сделать для персонала и игроков. Она умеет обсуждать с хоккеистами их вклад в игру. Поэтому она так важна для нас», — заявил Байлсма.

Кэмпбелл — серебряный призер женского чемпионата мира-2015. Ранее она была помощницей главного тренера клуба АХЛ «Коачелла».

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