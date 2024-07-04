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08:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тарасенко — в «Детройте»! Шансов остаться в чемпионской «Флориде» у него почти не было

Получит 9,5 миллиона долларов за два года.

Детройт
ФлоридаНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Как и в прошлом году, Владимир Тарасенко нашел команду на рынке свободных агентов не в первый день после его открытия. К 3 июля россиянин оказался самым интересным лотом среди оставшихся хоккеистов — и сегодня подписал двухлетний контракт с «Детройтом» на общую сумму в 9,5 миллиона долларов. Прошлое соглашение с «Оттавой», откуда Тарасенко по ходу сезона обменяли во «Флориду», было чуть больше по средней зарплате (5 миллионов), но всего на год, так что новое — небольшой шаг вперед с точки зрения выгоды для игрока.

Шансов остаться в «Пантерз» у российского форварда почти не было — только если бы он сделал клубу гигантскую скидку по кэпхиту, как Дмитрий Куликов, и подписался на минимальные деньги. «Флориде» нужно было продлевать Сэма Райнхарта (8,625 миллиона в год) и Антона Лунделла (5 миллионов) — Тарасенко изначально рассматривался как усиление на плей-офф, а не игрок костяка на много сезонов вперед.

К сожалению, Владимир, несмотря на достойную регулярку и несколько важнейших шайб в плей-офф, окончательно превратился из нападающего первого звена в просто опытного форварда для топ-9, который помогает лидерам команды — но не тащит ее сам. Сохранить уровень после 30 лет (в этом году Тарасенко 33) у него не вышло, правда, с учетом истории травм россиянина и его текущие результаты заслуживают огромного уважения.

Как и год назад, в межсезонье он подписался не с одним из контендеров, а с клубом, который только претендует на плей-офф. Но «Детройт» выглядит куда перспективнее довольно безнадежной «Оттавы», которая давно оттолкнулась ото дна таблицы, но никакие усиления не помогают ей попасть в восьмерку на «Востоке». Весной «Ред Уингз» почти пробились в розыгрыш Кубка Стэнли — и уж точно не выглядели бы там настолько не к месту, как тот же «Вашингтон».

Источник: AP 2023

«Детройт» смог за небольшие деньги (4 миллиона) сохранить в составе 35-летнего Патрика Кейна, а после подписания Тарасенко будет договариваться о новых контрактах с молодыми лидерами — Моритцем Зайдером и Лукасом Рэймондом. Скорее всего, «Ред Уингз» снова будут командой в районе 7−10-го места в конференции — с перспективой побиться за плей-офф, но небольшими шансами пройти там далеко.

Сам Тарасенко должен получить больше игрового времени, чем во «Флориде», где иногда он выходил на лед не чаще, чем форварды четвертой тройки — возможно любое место на фланге в топ-9 и спецбригадах большинства. Ситуация гораздо ближе к «Оттаве», что неудивительно — глубина состава была одним из ключевых факторов победы «Пантерз» в Кубке Стэнли.

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