«Это была дерьмовая ситуация». Форвард «Оттавы» — о дисквалификации из-за ставок | Источник: ХК «Оттава Сенаторз»

Вчера, 3 июля, «сенаторы» продлили контракт с форвардом на два года с кэпхитом $ 3,75 млн.

"Всё могло быть иначе. Это была дерьмовая ситуация, в которую я сам себя поставил, но я смог отреагировать, оправиться и заручиться поддержкой команды. У меня было хорошее завершение года, и это придало мне уверенности перед летом, чтобы успешно пройти тренировочный лагерь. Это придаёт мне уверенности перед следующим сезоном.

Всё может измениться в мгновение ока, и нельзя ничего принимать как должное. Это главное, и я понял, насколько это особенная вещь — играть в НХЛ. Я получил урок того, что это может быть отнято у меня довольно быстро.