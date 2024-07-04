Бобровский: «Я никто и ничто без Бога. Бога я нашел через хоккей»

— Завоевав серебряную чашу, в первую очередь вы посвятили эту победу Богу. Вы чувствуете, что Бог ведет вас по жизни, помогая вам в трудные моменты?

— Да, это действительно так. Я никто и ничто без Бога. Тысячи ребят усердно работают с детства, чтобы попасть в профессиональный спорт, но удается это только единицам. Затем опять лучшие из лучших отдаются целиком и полностью каждый день, но забирается на вершину только одна команда.