Бобровский: «Я никто и ничто без Бога. Бога я нашел через хоккей»
Вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский рассказал о своей вере в Бога. По итогам сезона-2023/24 Бобровский в составе «Флориды» впервые завоевал Кубок Стэнли.
Вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский рассказал о своей вере в Бога. По итогам сезона-2023/24 Бобровский в составе «Флориды» впервые завоевал Кубок Стэнли.
— Завоевав серебряную чашу, в первую очередь вы посвятили эту победу Богу. Вы чувствуете, что Бог ведет вас по жизни, помогая вам в трудные моменты?
— Да, это действительно так. Я никто и ничто без Бога. Тысячи ребят усердно работают с детства, чтобы попасть в профессиональный спорт, но удается это только единицам. Затем опять лучшие из лучших отдаются целиком и полностью каждый день, но забирается на вершину только одна команда.
Я благодарен Богу за хоккей. Через хоккей я нашел Бога. Я благодарен Богу за путь, которым он меня ведет. За все трудности и все радости. Я благодарен Богу за все, что у меня есть, и за все, чего нет, от чего он меня оградил и защитил, — цитирует Бобровского «Матч ТВ».