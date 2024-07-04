Текущие события
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
14.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
16.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
19.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
22.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
25.06
Флорида
Эдмонтон
Все события
17:18 (мск), источник: Sport24

Бобровский: «Я никто и ничто без Бога. Бога я нашел через хоккей»

Вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский рассказал о своей вере в Бога. По итогам сезона-2023/24 Бобровский в составе «Флориды» впервые завоевал Кубок Стэнли.

Флорида
Источник: Reuters

— Завоевав серебряную чашу, в первую очередь вы посвятили эту победу Богу. Вы чувствуете, что Бог ведет вас по жизни, помогая вам в трудные моменты?

— Да, это действительно так. Я никто и ничто без Бога. Тысячи ребят усердно работают с детства, чтобы попасть в профессиональный спорт, но удается это только единицам. Затем опять лучшие из лучших отдаются целиком и полностью каждый день, но забирается на вершину только одна команда.

Я благодарен Богу за хоккей. Через хоккей я нашел Бога. Я благодарен Богу за путь, которым он меня ведет. За все трудности и все радости. Я благодарен Богу за все, что у меня есть, и за все, чего нет, от чего он меня оградил и защитил, — цитирует Бобровского «Матч ТВ».

Читайте также от «Sport24»
Валя Карнавал: «Кто больше зарабатывает — того слово весит больше. Кто меньше — будет пресмыкаться»
Кристина Асмус на Бали засветила обнаженную грудь
Эта красотка из пограничной полиции выступит на Олимпийских играх: вот за какую страну и в каком виде спорта
Россиянка купалась голой в Испании: «Забыла купальник дома»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь