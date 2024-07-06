«Вашингтон»  подписал контракт с Ильёй Протасом

Источник: NHL.COM

Об этом сообщил агент игрока Дэн Мильштейн в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Cоглашение рассчитано на три года.

17-летний Протас был выбран «Кэпиталз» в в третьем раунде под общим 75-м номером на драфте НХЛ — 2024. По итогам минувшего сезона игрок попал в символическую сборную новичков USHL. В прошедшем чемпионате он принял участие в 61 встрече, забросил 14 шайб, отдал 37 голевых передач и закончил регулярный сезон с 51 баллом за результативность.