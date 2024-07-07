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15:31 (мск), источник: Чемпионат.com

«Постоянные боли». Ничушкин раскрыл подробности скандального инцидента в отеле Сиэтла

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин рассказал о скандальном эпизоде во время плей-офф НХЛ в апреле 2023 года, когда во время серии первого раунда с «Сиэтлом» россиянин покинул клуб после инцидента в отеле.

Колорадо
Источник: Reuters

«Ситуация с Сиэтлом. Очень тяжёлый сезон был, прям максимально тяжёлый сезон. После кубка, у нас много травм был. Я пропустил два месяца, когда мне бурсит (воспаление суставной сумки. — Прим. “Чемпионата”) вырезали. Потом, когда вернулся из Финляндии, у нас очень сжатый график был. Можно посмотреть прошлый февраль. Рекорд по back-to-back’ам (матчи подряд, без дней на отдых. — Прим. “Чемпионата”), мне кажется, поставили. У нас там три подряд back-to-back’а было точно, и ещё несколько back-to-back’ов. Март — то же самое.

Плюс у меня ещё была травма плеча, которая меня беспокоила. У меня ещё и так проблемы со сном, которые потом в будущем усугубились. У меня всегда были проблемы со сном, но плечо ещё больше не давало спать, ныло. Делали МРТ. Операция — тоже непонятно было, поможет, не поможет. Поэтому в итоге выбрали играть так. Укол выбрали. Один укол мне сделали. Он помогал, помогал, помогал.

И вот как раз когда мы в Сиэтл приехали, мы решили, что я не буду играть матч и полечу делать укол. И так получилось, что у меня друзья были в городе. Я знал, что пропущу этот раунд, точно не буду играть, потому что после укола тебе какое-то время нужен покой, иначе он не подействует никак. Но, естественно, когда ты спишь мало, когда у тебя постоянные боли, это всё на психику очень давит. Я где-то эмоционально уже не выдерживал просто, мне уже хотелось, чтобы всё как можно скорее закончилось. Ну и в итоге, конечно, не самое хорошее решение принял. Мы там с друзьями посидели…

Получилось так, что утром у меня был самолёт, я уже улетел из города [из Сиэтла]. И вот эта ситуация с девушкой — она на самом деле ко мне отношения никакого не имеет.

В итоге всё это раздули. И, опять же, из-за своего эмоционального состояния я решил абстрагироваться. Клуб тоже мне сказал: “Не обращай на это внимания, давай не будем ничего говорить, только лишний раз это в новостях будет”. Наверное, неправильное решение. Нужно было сразу всё рассказать, всё поставить на место. Тогда люди бы не гадали. Мне бы даже легче было. Сейчас, слава богу, есть возможность всё рассказать, когда всё как раз-таки улеглось, успокоилось» — сказал Ничушкин в интервью YouTube-каналу«Черкас Атлант».

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