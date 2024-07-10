«Двухметровый защитник, который катается как балерина». В «Дэвилз» оценили игру Силаева

«Мы были в восторге от того, что он нам внезапно достался. Что может быть лучше, чем двухметровый защитник, который катается как балерина? Этот парень — особенный игрок, и когда вы посмотрите на нашу защиту, мы уверены, что в какой-то момент у нас будет одна из лучших оборон в НХЛ», — цитирует Деннехи пресс-служба клуба.