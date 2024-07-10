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17:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Двухметровый защитник, который катается как балерина». В «Дэвилз» оценили игру Силаева

Руководитель отдела скаутов «Нью-Джерси» Марк Деннехи высоко оценил мастерство защитника Антона Силаева.

Нью-Джерси
«Двухметровый защитник, который катается как балерина». В «Дэвилз» оценили игру Силаева | Источник: Чемпионат.com

Россиянин был выбран «Дэвилз» на драфте-2024 НХЛ под общим 10-м номером.

«Мы были в восторге от того, что он нам внезапно достался. Что может быть лучше, чем двухметровый защитник, который катается как балерина? Этот парень — особенный игрок, и когда вы посмотрите на нашу защиту, мы уверены, что в какой-то момент у нас будет одна из лучших оборон в НХЛ», — цитирует Деннехи пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне на счету Силаева 63 матча за «Торпедо» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и пять матчей в плей-офф, всего на его счету 13 очков — три заброшенных шайбы и 10 результативных передач.

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