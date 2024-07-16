Хоккеист Мичков: в «Филадельфии» никому ничего просто так не отдам

Новичок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия» нападающий Матвей Мичков в интервью ТАСС рассказал, когда отправится в США для выступления за новую команду. Он также поведал о переговорах между СКА, за который он выступал в Континентальной хоккейной лиге, и «Филадельфией», отметив, что не боялся возможного срыва заключения сделки.

—Вы сами активно участвовали в переговорах между СКА и «Филадельфией»?

— Переговоры в большей степени были между клубами, вопросами занимался также мой агент. Слава богу, так получилось, что стороны договорились. В любом случае я благодарен СКА за возможность сыграть в НХЛ и всегда буду рад в этот клуб вернуться. Сейчас начал готовиться к новому этапу жизни, который мне предстоит.

— Было ли у вас опасение, что клубы не договорятся?

— Нет, тут мало что зависело от меня. Мне сказали бы, где играть, я бы там и играл. Моя задача как профессионала — выходить на лед и выполнять свою работу.

— Менеджмент «Филадельфии» подчеркивал, что в клубе будут созданы благоприятные условия для вашего развития.

— Скоро улетаю в Филадельфию, посмотрим, что будет, какие условия. Это новый город для меня, никогда там не был, был только за городом.

— Обговаривали ли вы при переговорах ситуацию, если не будете проходить в основной состав «Филадельфии»? Возможно ли ваше возвращение в Россию в таком случае, а не выступление в фарм-клубе?

— Да. Насколько я понял, я имею право вернуться в Россию, если меня захотят отправить в фарм-клуб. Но я надеюсь, что пройду через все сложности и завоюю место в составе. Никому я просто так ничего не отдам, буду выкладываться по максимуму. Конкуренция — это двигатель прогресса, и я постараюсь быть в оптимальной форме.

— Насколько вам будет комфортно и легче от того, что в «Филадельфии» вы будете играть с россиянами Иваном Федотовым и Егором Замулой?

— Конечно, с российскими ребятами всегда приятно находиться и играть вместе. Но все-таки языковой барьер с остальными присутствует, мне предстоит выучить английский, чтобы чувствовать себя еще комфортней в этой среде.

— В конце июня после первого раунда драфта НХЛ вы поздравляли выбранного на нем под пятым номером «Монреалем» партнера по СКА Ивана Демидова. Какие воспоминания у вас остались о своем участии в драфте год назад?

— Только самые положительные. Драфт — это праздник хоккея, то, к чему в том числе идешь на протяжении своей хоккейной жизни. Таким моментом нужно было насладиться по максимуму, то же самое я и сказал Ивану. Приятно, что его выбрали под пятым номером, считаю, у него все получится. Это классный игрок и в первую очередь классный человек.

— Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла известен своими крепкими высказываниями, про него говорят, что он сильный мотиватор старой закалки. Готовы ли вы к его такому стилю общения?

— Я буду готов ко всему. Моя задача — выходить на лед и выполнять требования тренера.

— В «Филадельфии» вы ведь будете играть под 39-м номером?

— Да, меня спрашивали об этом. Под этим номером я играю с детства, и у меня в ответ на этот вопрос никаких раздумий не было.

— В прошлом году во время турнира в Сочи вас в СКА наигрывали на позиции центрального нападающего. Будете ли вы готовы к тому, что в «Филадельфии» станете играть не на привычной позиции?

— Мне без разницы, на какой позиции играть. Моя задача — приносить как можно больше пользы команде и делать все, чтобы она выиграла.

— Как видится, в «Филадельфии» нет игроков, вокруг которых могут строить эту франшизу, как, например, вокруг Сидни Кросби в «Питтсбурге». Давали ли вам понять, что вы можете стать таким игроком?

— Не знаю, дай бог, как говорится.