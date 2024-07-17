«Каролина» выставила обладателя Кубка Стэнли Кузнецова на безусловный драфт отказов

Данное решение принято с целью последующего расторжения контракта. 16 июля источник ТАСС сообщил, что петербургский СКА достиг договоренности с Кузнецовым о его возвращении в Россию.

«В конечном итоге обе стороны согласились, что это был лучший вариант как для игрока, так и для команды, — сказал генеральный менеджер “Каролины” Эрик Тульски. — Мы благодарим Евгения за время, проведенное с командой, и желаем ему и его семье всего наилучшего».

Кузнецову 32 года, он перешел в «Каролину» в марте 2024 года года перед закрытием трансферного окна. До этого игрок завершил участие в программе помощи игрокам НХЛ и получил разрешение тренироваться вместе с фарм-клубом «Вашингтона», который выставил его на драфт отказов. Россиянин обратился к этой программе 6 февраля, она помогает в лечении алкогольной или наркотической зависимости, а также в решении различных психологических проблем. В 20 матчах за «Каролину» в регулярном чемпионате россиянин набрал 7 очков (2 гола + 5 результативных передач), в 10 матчах плей-офф — 6 очков (4 + 2).