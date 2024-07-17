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19:27 (мск), источник: ТАСС

«Каролина» выставила обладателя Кубка Стэнли Кузнецова на безусловный драфт отказов

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина» выставил российского нападающего Евгения Кузнецова на безусловный драфт отказов. Об этом сообщила пресс-служба команды.

КаролинаНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

Данное решение принято с целью последующего расторжения контракта. 16 июля источник ТАСС сообщил, что петербургский СКА достиг договоренности с Кузнецовым о его возвращении в Россию.

«В конечном итоге обе стороны согласились, что это был лучший вариант как для игрока, так и для команды, — сказал генеральный менеджер “Каролины” Эрик Тульски. — Мы благодарим Евгения за время, проведенное с командой, и желаем ему и его семье всего наилучшего».

Кузнецову 32 года, он перешел в «Каролину» в марте 2024 года года перед закрытием трансферного окна. До этого игрок завершил участие в программе помощи игрокам НХЛ и получил разрешение тренироваться вместе с фарм-клубом «Вашингтона», который выставил его на драфт отказов. Россиянин обратился к этой программе 6 февраля, она помогает в лечении алкогольной или наркотической зависимости, а также в решении различных психологических проблем. В 20 матчах за «Каролину» в регулярном чемпионате россиянин набрал 7 очков (2 гола + 5 результативных передач), в 10 матчах плей-офф — 6 очков (4 + 2).

Кузнецов был выбран «Вашингтоном» на драфте 2010 года под общим 26-м номером. За столичную команду он выступал с 2014 года, вместе с ней он выиграл Кубок Стэнли (2018). В составе сборной России нападающий дважды стал чемпионом мира (2012, 2014) и два раза выигрывал бронзовые медали турнира (2016, 2017). В 2019 году Кузнецов был дисквалифицирован на четыре года за употребление кокаина, отстранение распространялось только на матчи под эгидой Международной федерации хоккея и Континентальной хоккейной лиги.

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