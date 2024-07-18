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22:10 (мск), источник: Sport24

Панарин объяснил, почему до сих пор пользуется кнопочным телефоном

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признался, что до сих пор пользуется кнопочным телефоном.

Панарин объяснил, почему до сих пор пользуется кнопочным телефоном | Источник: НХЛ

— До сих пор пользуетесь кнопочным телефоном?

— Два дня зарядку легко держит (улыбается).

— Как общаетесь с партнерами по команде, с друзьями?

— Они знают, что мне писать сложно. Если очень надо, то я заморачиваюсь. Но в основном смайликами общаюсь. Даже генеральный менеджер после хороших игр мне пишет, а ему подмигиваю скобочками, — сказал Панарин в интервью «Матч ТВ».

Артемий Панарин примет участие в благотворительном хоккейном гала‑матче, в котором встретятся звезды НХЛ и КХЛ. «Матч года» состоится 20 июля на «ЦСКА Арене» в Москве.

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