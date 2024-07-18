Панарин объяснил, почему до сих пор пользуется кнопочным телефоном
Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признался, что до сих пор пользуется кнопочным телефоном.
Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признался, что до сих пор пользуется кнопочным телефоном.
— До сих пор пользуетесь кнопочным телефоном?
— Два дня зарядку легко держит (улыбается).
— Как общаетесь с партнерами по команде, с друзьями?
— Они знают, что мне писать сложно. Если очень надо, то я заморачиваюсь. Но в основном смайликами общаюсь. Даже генеральный менеджер после хороших игр мне пишет, а ему подмигиваю скобочками, — сказал Панарин в интервью «Матч ТВ».
Артемий Панарин примет участие в благотворительном хоккейном гала‑матче, в котором встретятся звезды НХЛ и КХЛ. «Матч года» состоится 20 июля на «ЦСКА Арене» в Москве.