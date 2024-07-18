Панарин объяснил, почему до сих пор пользуется кнопочным телефоном

— Они знают, что мне писать сложно. Если очень надо, то я заморачиваюсь. Но в основном смайликами общаюсь. Даже генеральный менеджер после хороших игр мне пишет, а ему подмигиваю скобочками, — сказал Панарин в интервью «Матч ТВ».