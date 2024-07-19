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22:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Бобровский рассказал о своих чувствах после камбэка «Эдмонтона» в финале Кубка Стэнли

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский высказался о своих чувствах после камбэка «Эдмонтон Ойлерз» в финале Кубка Стэнли с 0−3.

Флорида
Источник: AP 2023

«После шестого матча чувствовал грусть, обиду и боль. Но всё равно в моём сознании была надежда, что мы сможем победить в последней игре. Также я понимал: чтобы стать чемпионом, нужно пройти определённые трудности», — приводит слова Бобровского «Матч ТВ».

Напомним, 35-летний Бобровский занял третье место по итогам нынешнего сезона в номинации за «Везина Трофи» — награду лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ. Обладателем приза стал голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк. Второе место занял Тэтчер Демко из «Ванкувер Кэнакс».

Ранее капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков высказался о завоевании лидером «Эдмонтон Ойлерз» Коннором Макдэвидом награды «Конн Смайт Трофи» — приза самому ценному игроку розыгрыша Кубка Стэнли.

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