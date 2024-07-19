Бобровский рассказал о своих чувствах после камбэка «Эдмонтона» в финале Кубка Стэнли

«После шестого матча чувствовал грусть, обиду и боль. Но всё равно в моём сознании была надежда, что мы сможем победить в последней игре. Также я понимал: чтобы стать чемпионом, нужно пройти определённые трудности», — приводит слова Бобровского «Матч ТВ».