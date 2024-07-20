Бобровский назвал причину, по которой в 2019 году перешел во «Флориду»

«В первые два сезона было тяжело. Были взлёты и падения, но всё не может идти гладко. Мне много задавали вопросов, почему я выбрал “Флориду”. Я отвечал, что это клуб, с которым я выиграю Кубок Стэнли. В итоге изначальные трудности меня закалили и помогли подготовиться к этой победе», — сказал Бобровский в эфире «Матч ТВ».