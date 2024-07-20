Текущие события
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
14.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
16.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
19.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
22.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
25.06
Флорида
Эдмонтон
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
25.06
Флорида
Эдмонтон
22.06
Эдмонтон
Флорида
19.06
Флорида
Эдмонтон
16.06
Эдмонтон
Флорида
14.06
Эдмонтон
Флорида
11.06
Флорида
Эдмонтон
9.06
Флорида
Эдмонтон
3.06
Эдмонтон
Даллас
Хоккей. НХЛ. Все результаты
10:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Бобровский назвал причину, по которой в 2019 году перешел во «Флориду»

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский рассказал о периоде своей адаптации в команде.

ФлоридаНХЛ: таблица и календарь
Бобровский назвал причину, по которой в 2019 году перешёл во «Флориду» | Источник: Чемпионат.com

«В первые два сезона было тяжело. Были взлёты и падения, но всё не может идти гладко. Мне много задавали вопросов, почему я выбрал “Флориду”. Я отвечал, что это клуб, с которым я выиграю Кубок Стэнли. В итоге изначальные трудности меня закалили и помогли подготовиться к этой победе», — сказал Бобровский в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 35-летний Бобровский занял третье место по итогам нынешнего сезона в номинации на «Везина Трофи» — награду лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ. Обладателем приза стал голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк. Второе место занял Тэтчер Демко из «Ванкувер Кэнакс».

В этом году «Флорида Пантерз» второй сезон подряд стала финалистом плей-офф НХЛ и на этот раз смогла обыграть «Эдмонтон» за семь матчей в серии.

Читайте также от «Чемпионат.com»
Серена Уильямс: когда ты цветная, ты обязана выигрывать больше, чем белый
Российский борец Мамедов принял от МОК приглашение на Олимпиаду
Арбитр объяснил, почему судья дал Англии пенальти в полуфинале ЧЕ
Mundo Deportivo: немецкий судья вывел Англию в финал Евро-2024
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь