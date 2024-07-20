Бобровский назвал причину, по которой в 2019 году перешел во «Флориду»
Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский рассказал о периоде своей адаптации в команде.
Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский рассказал о периоде своей адаптации в команде.
«В первые два сезона было тяжело. Были взлёты и падения, но всё не может идти гладко. Мне много задавали вопросов, почему я выбрал “Флориду”. Я отвечал, что это клуб, с которым я выиграю Кубок Стэнли. В итоге изначальные трудности меня закалили и помогли подготовиться к этой победе», — сказал Бобровский в эфире «Матч ТВ».
Напомним, 35-летний Бобровский занял третье место по итогам нынешнего сезона в номинации на «Везина Трофи» — награду лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ. Обладателем приза стал голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк. Второе место занял Тэтчер Демко из «Ванкувер Кэнакс».
В этом году «Флорида Пантерз» второй сезон подряд стала финалистом плей-офф НХЛ и на этот раз смогла обыграть «Эдмонтон» за семь матчей в серии.