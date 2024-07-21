Игрок НХЛ сравнил жизнь в России и США

По словам спортсмена, это разные жизни. «Иногда не хватает некоторых вещей, которые есть в России. Борщ? Жена готовит. В целом есть большая разница, но у нас получается проводить по три-четыре месяца в России, поэтому я успеваю насытиться и той, и той жизнью», — поделился он.