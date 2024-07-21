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11:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Игрок НХЛ сравнил жизнь в России и США

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко сравнил жизнь в России и США. Его цитирует «Советский спорт».

Коламбус
Источник: НХЛ

По словам спортсмена, это разные жизни. «Иногда не хватает некоторых вещей, которые есть в России. Борщ? Жена готовит. В целом есть большая разница, но у нас получается проводить по три-четыре месяца в России, поэтому я успеваю насытиться и той, и той жизнью», — поделился он.

Марченко играет за «Коламбус» с 2022 года. В завершившемся сезоне 24-летний форвард провел 78 матчей, в которых забросил 23 шайбы и сделал 19 результативных передач.

Ранее боец смешанного стиля, киноактер Олег Тактаров сравнил жизнь в СССР, России и США. Он заявил, что ему комфортнее всего в современной России.

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