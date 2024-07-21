Бобровский: «Россия — моя страна. Россия — моя родина»

«Выдалась уникальная возможность. Рад, что получилось так. Россия — моя страна. Россия — моя родина», — сказал Бобровский «СЭ».

35-летний россиянин вышел на сцену во время празднования победы в Кубке Стэнли вместе с партнерами и позже выступил с речью. В этот момент на Бобровском был российский флаг.