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16:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бобровский: «Россия — моя страна. Россия — моя родина»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский рассказал «СЭ» о праздновании победы в Кубке Стэнли с российским флагом.

Флорида
Источник: Кадр из трансляции

«Выдалась уникальная возможность. Рад, что получилось так. Россия — моя страна. Россия — моя родина», — сказал Бобровский «СЭ».

35-летний россиянин вышел на сцену во время празднования победы в Кубке Стэнли вместе с партнерами и позже выступил с речью. В этот момент на Бобровском был российский флаг.

«Флорида» обыграла «Эдмонтон» (4−3 в серии) в финале Кубка Стэнли. Команда завоевала трофей впервые в своей 31-летней истории.

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