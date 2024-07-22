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19:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Никита Задоров рассказал, что нужно, чтобы стать звездой НХЛ

Российский хоккеист, защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров рассказал, что требуется, чтобы стать звездой НХЛ.

Бостон
Никита Задоров рассказал, что нужно, чтобы стать звездой НХЛ | Источник: Чемпионат.com

«Самое главное — это преданность делу. Вы станете звездой, только если посвятите свою жизнь игре в хоккей. Каждую её минуту. Это вопрос характера и лидерства. Всё или ничего.

У меня это есть, но не на том же уровне, как у таких лучших игроков, как Маккиннон, Макдэвид, Кросби и Чара. У этих ребят другой образ мышления. Именно это делает их великими в своих видах спорта», — приводит слова Задорова RG.

Напомним, Задоров подписал контракт с «Бостоном» этим летом. Главной причиной своего перехода он назвал более реальную возможность завоевать Кубок Стэнли.

Отметим, что последний раз «Бостон» завоёвывал Кубок в 2011 году.

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