Дин Эвасон стал главным тренером клуба НХЛ «Коламбус»

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Канадец Дин Эвасон назначен на пост главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сообщается, что 59-летний специалист подписал долгосрочный контракт.

За «Коламбус» выступают российские нападающие Дмитрий Воронков, Кирилл Марченко, Егор Чинахов, защитник Иван Проворов и вратарь Даниил Тарасов. В мае генеральным менеджером «Коламбуса» стал Дон Уодделл, который ранее работал в «Каролине».

Эвасон с 2019 по 2024 год был главным тренером «Миннесоты». Команда под его руководством трижды выходила в плей-офф, но не проходила дальше первого раунда. В качестве игрока Эвасон стал чемпионом мира 1997 года.