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22:16 (мск), источник: ТАСС

Дин Эвасон стал главным тренером клуба НХЛ «Коламбус»

В составе команды выступают россияне Дмитрий Воронков, Кирилл Марченко, Егор Чинахов, Иван Проворов и Даниил Тарасов.

Коламбус
Источник: AP 2023

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Канадец Дин Эвасон назначен на пост главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сообщается, что 59-летний специалист подписал долгосрочный контракт.

За «Коламбус» выступают российские нападающие Дмитрий Воронков, Кирилл Марченко, Егор Чинахов, защитник Иван Проворов и вратарь Даниил Тарасов. В мае генеральным менеджером «Коламбуса» стал Дон Уодделл, который ранее работал в «Каролине».

Эвасон с 2019 по 2024 год был главным тренером «Миннесоты». Команда под его руководством трижды выходила в плей-офф, но не проходила дальше первого раунда. В качестве игрока Эвасон стал чемпионом мира 1997 года.

«Коламбус» по итогам регулярного чемпионата прошлого сезона занял последнее место в Столичном дивизионе и Восточной конференции, набрав 66 очков в 82 матчах. В июне клуб объявил об отставке с поста главного тренера Паскаля Венсана.

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