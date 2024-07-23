Овечкин: «Мне комфортнее находиться в России, чем в Америке. Дом есть дом»

«Здесь все мои друзья и родственники. Мне комфортнее находиться в России, чем в Америке. У меня была мечта детства — поехать играть в НХЛ, у меня не было мечты поехать в Америку. Я могу спокойно сказать, что Вашингтон — это мой второй дом, мне там комфортно. Меня там все знают, все любят, я там всех знаю и люблю. Но дом есть дом», — сказал Овечкин блогеру Амирану Сардарову в интервью для его YouTube-канала «Дневник Хача».