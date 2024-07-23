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00:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Форвард «Вашингтона» Овечкин заявил об отсутствии у него паспорта США

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что не может принять участие в выборах президента США из-за отсутствия у него американского гражданства.

Вашингтон
Источник: NHL.com

«Могу ли я голосовать? Нет, у меня нет паспорта. Проголосовал бы за Трампа, если бы был паспорт? Я не знаю. Мне трудно судить, за кого там голосовать, за кого — не голосовать. Я же не американец. И я не сторонник политических дебатов и разговоров», — сказал Овечкин блогеру Амирану Сардарову в интервью для его YouTube-канала «Дневник Хача».

Овечкин с 2005 года выступает за «Вашингтон». Он является обладателем Кубка Стэнли-2018.

В минувшем сезоне 38-летний нападающий в регулярном чемпионате НХЛ провел 79 матчей, забросил 31 шайбу и сделал 34 голевые передачи. В 4 играх плей-офф капитан «Кэпиталз» не отметился результативными действиями.

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