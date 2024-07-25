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09:57 (мск), источник: ТАСС

Замула считает, что ему стоит равняться в НХЛ на Линдроса и Кларка

Этим летом российский защитник подписал новый контракт с «Филадельфией» сроком на два года.

ФиладельфияНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия» Егор Замула считает, что в игре ему стоит равняться на легенд команды Бобби Кларка и Эрика Линдроса. Об этом Замула рассказал ТАСС.

Защитник выступает за «Филадельфию» с 2021 года, этим летом 24-летний хоккеист подписал новый двухлетний контракт с клубом.

«Они всегда на арене, всегда подсказывают, показывают на видео моменты с ними. Остались только хорошие воспоминания, как и Линдрос, и Кларк играли в нападении, поэтому на них стоит равняться», — сказал Замула.

Линдрос выступал за «Филадельфию» с 1992 по 2001 год, в 1995 году он был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата. Был капитаном команды, финалистом Кубка Стэнли 1997 года. В 25 лет Линдрос вошел в число 100 лучших хоккеистов мира по версии журнала The Hockey News.

Кларк играл за «Филадельфию» с 1969 по 1984 год, в 1974 и 1975 годах становился обладателем Кубка Стэнли, трижды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата (1973, 1975, 1976). В 1984—1990, 1994−2006 годах Кларк был генеральным менеджером «Филадельфии».

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