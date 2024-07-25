Замула считает, что ему стоит равняться в НХЛ на Линдроса и Кларка

МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия» Егор Замула считает, что в игре ему стоит равняться на легенд команды Бобби Кларка и Эрика Линдроса. Об этом Замула рассказал ТАСС.

Защитник выступает за «Филадельфию» с 2021 года, этим летом 24-летний хоккеист подписал новый двухлетний контракт с клубом.

«Они всегда на арене, всегда подсказывают, показывают на видео моменты с ними. Остались только хорошие воспоминания, как и Линдрос, и Кларк играли в нападении, поэтому на них стоит равняться», — сказал Замула.

Линдрос выступал за «Филадельфию» с 1992 по 2001 год, в 1995 году он был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата. Был капитаном команды, финалистом Кубка Стэнли 1997 года. В 25 лет Линдрос вошел в число 100 лучших хоккеистов мира по версии журнала The Hockey News.