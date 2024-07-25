Лучший снайпер «Коламбуса» Марченко недоволен количеством шайб в прошлом сезоне НХЛ

МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус» Кирилл Марченко считает неважным свой результат в плане количества голов в прошлом сезоне. Об этом Марченко рассказал ТАСС.

«Коламбус» по итогам сезона-2023/24 не пробился в плей-офф, россиянин стал лучшим снайпером команды, забросив 23 шайбы. В декабре 2023 года в матче с «Баффало» (9:4) Марченко стал первым игроком «Коламбуса», забросившим две шайбы менее чем за 30 секунд, и автором второго по скорости хет-трика.

«Результатом своим недоволен, все-таки хотелось забить больше, около 30 голов, — сказал Марченко. — По поводу доверия предыдущего главного тренера у меня смешанные чувства, потому что я 20−30 игр провел во второй бригаде большинства, забив больше всех голов. Есть спорные моменты — где-то был он прав, где-то я не прав. Но он был главным тренером, я был его игроком, он так видит, я должен это понимать и выполнять».

Главный тренер «Коламбуса» Паскаль Венсан был уволен по окончании сезона, кандидатами на этот пост назывались Дин Эвасон, Джей Вудкрофт и Тодд Маклеллан, ранее работавшие в «Миннесоте», «Эдмонтоне» и «Лос-Анджелесе» соответственно. В понедельник «Коламбус» объявил о назначении главным тренером Эвасона.