Скаут объяснил, почему некоторые команды НХЛ не хотят драфтовать российских хоккеистов

«Есть такой фактор, который называется русский. Многие команды НХЛ не хотят иметь отношения с игроками из России. Почему? Может быть, они не знают, что будет с этим игроком в дальнейшем. То есть мы потратим свой драфт-пик на этого хоккеиста, а через два-три года он решит остаться в России ещё на три-четыре года. Генеральные менеджеры боятся этого. Поэтому им лучше взять канадца, американца или игрока из Европы.



Также существует языковой барьер. Многие наши ребята приезжают, к сожалению, без знания английского языка, и это тоже влияет на их игру и на судьбу в дальнейшем. Поэтому факторов много. Но я не скажу, что команды НХЛ прямо боятся брать игроков из России. Если есть очень хороший игрок, то неважно, откуда он — из России, Беларуси или Швеции, команда НХЛ мимо него не пройдёт. Только в средних раундах стараются брать американца или канадца, который играет рядом и в условиях североамериканского хоккея», — приводит слова Тыжных «РБ Спорт».