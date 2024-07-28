Овечкин признался, что не скопил 100 миллионов долларов. В Америке тут же принялись считать его деньги

Александр Овечкин заработал второе место по общему доходу среди всех игроков НХЛ в истории лиги. Но из-за налогов он не так богат, как можно было бы подумать.

В недавнем откровенном интервью блогеру Амирану Сардарову (канал «Дневник Хача») Овечкина, кроме прочих тем, спросили и о заработанных деньгах.

«Я даже не знаю, сколько у меня денег, сколько активов», — сказал Овечкин.

Когда Сардаров начал настаивать на вопросе и уточнил, есть ли у Александра $100 млн, Овечкин ответил отрицательно.

«Нет, конечно нет. Каким образом? Есть налоги. Если бы у меня было 100 миллионов долларов, то я бы сейчас отдыхал и пил пиво», — откровенно сказал Ови.

Ответ, с одной стороны, был правдивым. С другой — заставил усомниться в искренности Овечкина и правильности подсчетов.

По данным портала Spotrac, карьерные доходы «Великой восьмерки», основанные исключительно на его контрактах НХЛ и без каких-либо других сделок/партнерств с брендами, составляют $150,7 млн.

Выходит, что с одной стороны Овечкин слукавил — все-таки эта сумма прилично превышает искомые $100 млн. С другой, это общий заработок за полтора десятка лет в Америке. Все это время хоккеисту требовалось на что-то жить, да и налоги, о которых упомянул Ови, действительно высокие.

На форуме Redditt болельщики даже создали специальный калькулятор налогов для хоккеистов, где можно сравнить выгодность выступления за разные клуба НХЛ. Текущая ставка в округе Колумбия, где базируются «Столичные» — 47,42%. Если предположить, что за годы выступления Овечкина в НХЛ она не менялась, то получается, что у Ови действительно нет $100 млн, заработанных хоккеем, потому что после выплаты налогов ($71,4 млн) осталось лишь $ 79 млн чистыми. Если бы Ови выступал, например, за «Нэшвилл», где нет подоходного налога штата, то сохранил бы в кошельке на $17 млн больше, что уже вплотную близко к искомой «сотне».

Правда, здесь не учитываются спонсорские и рекламные контракты, а также коллаборации в различной форме, которые позволяют если не заработать живые деньги, то хотя бы прилично их сэкономить. Здесь у Александра — настоящее раздолье, поскольку почти нет фирм, которые бы не хотели его привлечь. Посудите сами, вот неполный список тех, кто приглашал Ови для сотрудничества: Nike, Coca-Cola, Fanatics, Hublot, Papa John’s, Gillette, Energizer, MassMutual, Electronic Arts, CCM и Bauer.

Кроме всего прочего, за океаном очень развит институт финансовых консультантов, которые находят возможности состоятельным людям снизить налоговое бремя — в главную очередь, за счет участия в благотворительных программах.

Но заокеанских болельщиков больше интересовала цифра в $100 млн, чем хитроумные подсчеты.

«Овечкин в том же интервью рассказал, что планирует вернуться в Россию после завершения карьеры. Он вложил часть своих доходов в недвижимость как в США, так и в своей родной стране. В прошлом он имел довольно дорогое хобби, собирая коллекцию спортивных автомобилей. Был момент, когда он собрал в “конюшню” 7 машин, включая Mercedes-Benz G65 AMG, Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series, BMW M6 и Porsche Cayenne GTS», — говорится в недавней статье на портале Russian Machine Never Breaks.

Словом, как бы уверенно человек не стоял бы на ногах, всегда найдется тот, кто будет круче. Ну, а американским фанатам, жадно принявшимся изучать финансовые ведомости российской суперзвезды, стоит больше внимания обращать на своих любимцев. Хотя бы потому, что самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории НХЛ является канадец Сидни Кросби, заработавший…. на 2,2 млн больше, чем Овечкин.