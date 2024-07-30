Дадонов ответил о своём будущем после окончания контракта с «Далласом»

— Сложно ответить сейчас на этот вопрос. Когда придёт время решать, тогда и определимся. Будут предложения из НХЛ или КХЛ, тогда поговорим. Сейчас рано поднимать эту тему. Впереди год контракта. Хочется сначала доиграть его и посмотреть, как всё сложится, — приводят слова Дадонова «Известия».