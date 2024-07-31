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00:38 (мск), источник: Sport24

«Питтсбург» подписал трехлетний контракт с российским голкипером Сергеем Мурашовым

«Питтсбург» объявил о подписании трехлетнего контракта новичка с вратарем Сергеем Мурашовым.

ПиттсбургНХЛ: таблица и календарь
«Питтсбург» подписал трехлетний контракт с российским голкипером Сергеем Мурашовым | Источник: Getty Images

В июле этого года российский голкипер принял участие в лагере развития «Пингвинз».

Мурашов был выбран «пингвинами» на драфте НХЛ — 2022 под общим 118-м номером. В прошедшем сезоне он провел в КХЛ шесть матчей, в которых одержал три победы. Также в составе молодежной команды железнодорожников Мурашов стал финалистом Кубка Харламова — 2024.

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