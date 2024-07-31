«Питтсбург» подписал трехлетний контракт с российским голкипером Сергеем Мурашовым

В июле этого года российский голкипер принял участие в лагере развития «Пингвинз».

Мурашов был выбран «пингвинами» на драфте НХЛ — 2022 под общим 118-м номером. В прошедшем сезоне он провел в КХЛ шесть матчей, в которых одержал три победы. Также в составе молодежной команды железнодорожников Мурашов стал финалистом Кубка Харламова — 2024.