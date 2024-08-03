Овечкин удивил Ничушкина, Тарасенко со свитером «Детройта». Итоги дня в хоккее

Новости дня в хоккее за 3 августа 2024 года, Ничушкин рассказал историю с Овечкиным, Тарасенко со свитером Детройта | Источник: AP 2023

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 3 августа 2024 года.

«Другие популярные так не поступают». Ничушкин рассказал, чем его удивил Овечкин в жизни

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин рассказал личную историю об Александре Овечкине, которая поменяла его представление о соотечественнике.

"Могу рассказать один хороший момент про Сашу. Обычно, когда на людей сваливается слава, ты замечаешь, что люди её как будто и не хотят. К примеру, к ним подходят с просьбой о фото, они отмахиваются. А Саша — наоборот. Понимаешь, почему ему эта слава досталась. Мы как-то летели в самолёте, возвращались в США из Москвы, были на одном рейсе. Мы с ним встретились, ещё когда билеты брали. И вот к нему просто подходят один за одним, один за одним. Во-первых, я не ожидал, что у него настолько узнаваемость. К нему подошли минимум человек 20. Так Саша ни одному не отказал. Заходим внутрь — опять то же самое, на таможне тоже все выскакивают, фоткаются. А мы с Орловым просто сбоку стояли, нас ещё просили камеру подержать.

Я с ним в команде, конечно, из-за этого не хотел бы играть. А то вторая работа была бы — фотограф. Но дело не в этом. Мы потом всё, сели в самолёт. И Саша начинает какую-то историю нам травить, и вот видно, что ему очень хочется её рассказать. А к нему опять люди фотографироваться подошли, и он сначала такой — ребят, не, не. Я даже обрадовался, что он хоть кому-то отказал. Но он всё-таки историю не закончил, сам к людям подошёл сфотографироваться. Я был приятно удивлён. Не буду называть фамилии тоже популярных ребят, которые часто отказывают. Причём многие из них не русские.

Саша, кажется, сам от этого энергию получает, кайфует. На самом деле, это очень круто. Потому что для болельщиков многих это большое событие«, — сказал Ничушкин на YouTube-канале “Черкес Атлант”.

Владимир Тарасенко показал фотографию с майкой «Детройта»

Российский нападающий Владимир Тарасенко показал фотографию с майкой «Детройта». 32-летний нападающий подписал с «Детройтом» двухлетний контракт на $ 9,5 млн. В прошедшем сезоне в составе «Флориды Пантерз» Тарасенко стал обладателем Кубка Стэнли — 2024 второй раз за свою профессиональную карьеру в НХЛ.

32-летний Тарасенко последний сезон провёл в составе «Флориды», где в 19 матчах набрал 14 (6+8) очков. В НХЛ россиянин также выступал за «Оттаву», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Сент-Луис», в составе которого провёл 11 сезонов. Именно «Сент-Луис» выбрал Владимира в первом раунде драфта НХЛ 2010 года под общим 16-м номером. В предстоящем сезоне в «Детройте» Тарасенко сыграет вместе с бывшим партнёром по «Рейнджерс» Патриком Кейном.

40-летний форвард Патрик Торесен вернулся в шведский «Юргорден»

40-летний форвард Патрик Торесен вернулся в шведский «Юргорден», сообщает пресс-служба клуба. Сейчас клуб выступает во второй по силе лиге Швеции. Ранее Торесен отыграл за «Юргорден» три сезона (с 2004 по 2006 год и сезон-2015/2016).

В минувшем сезоне Торесен был капитаном «Сторхамара» и впервые в своей карьере привёл родной клуб к победе в чемпионате Норвегии. Он набрал 64 (22+42) очка в 45 играх регулярного чемпионата и 15 (6+9) очков в 12 играх в плей-офф. Также сыграл за сборную Норвегии на ЧМ-2024 в Чехии — семь игр и 6 (1+5) очков.

За карьеру в КХЛ Торесен, помимо СКА, играл за «Салават Юлаев». В общей сложности принял участие в 417 матчах, забросил 149 шайб и сделал 233 голевые передачи, заработав показатель полезности «+181».

Проспект «Тампа-Бэй» заявил, что вдохновился тренировками Никиты Кучерова

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Итан Готье заявил, что вдохновился тренировками Никиты Кучерова и Ника Пола в межсезонье. 19-летний форвард был задрафтован «Тампой» во втором раунде под общим 37-м номером на драфте НХЛ 2023 года.

«Я просто впитывал всё это. Вот где я хочу быть. Они там, где я хочу быть через несколько лет. Посмотрите на таких ребят, как Кучеров, он лидировал в лиге по результативности, но он здесь, работает, сейчас июль, и они катаются на коньках и просто работают над мелкими деталями. Вот что значит быть профессионалом. Это воодушевило меня и заставило работать», — цитирует Готье пресс-служба клуба.

Разин отреагировал на интерпретацию СМИ своих слов про Шипачёва и Радулова

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин вспомнил историю про интерпретацию его слов в отношении возможного перехода в команду экс-игроков «Ак Барса» Александра Радулова и Вадима Шипачёва.

«Плохо, что социальные сети порой не передают полностью мысль, которую ты хочешь озвучить. Был недавно момент, когда я в интернете прочитал, что Шипачёв и Радулов могли оказаться в “Металлурге”, на что, мол, генеральный менеджер ответил: “Мы разговаривали с главным тренером, он сразу отмёл этих людей”. Получилось так, что я этих игроков не уважаю и они для меня закончились как хоккеисты. Я написал в соцсетях, что это хорошие хоккеисты, но у нас сформировался коллектив, в котором им нет места. У меня мысль была такая, а её озвучили так, [будто я считаю], что они все старые», — сказал Разин в видео на YouTube-канале «Беттмэн позвонит».

Радулов в предстоящем сезоне будет играть за ярославский «Локомотив», а Шипачёв перешёл в минское «Динамо».