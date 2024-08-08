Чернышов назвал первого номера драфта НХЛ Селебрини профессионалом своего дела

МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Первый номер драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2024 года канадец Маклин Селебрини производит положительное впечатление. Об этом ТАСС рассказал нападающий «Сан-Хосе» Игорь Чернышов.

18-летний Селебрини подписал с «Сан-Хосе» трехлетний контракт новичка. Бронзовый призер юниорского чемпионата мира в прошлом сезоне был признан лучшим хоккеистом Национальной ассоциации студенческого спорта. Селебрини и Чернышов участвовали в лагере развития «Сан-Хосе» в начале июля.

«Мы общались с ним, но это не был разговор за жизнь. Больше разговаривали на льду, потому что тренировались в одной тройке, были обсуждения по упражнениям, подсказывали друг другу, где-то просто шутили, смеялись», — сказал 18-летний россиянин.

«Безусловно, добрый, классный человек, профессионал своего дела, работяга. Только положительные впечатления о себе оставил», — добавил Чернышов.

2 августа было объявлено о переходе Чернышова в «Сан-Хосе». Россиянин будет выступать за клуб Хоккейной лиги Онтарио «Сагино». Форвард расторг контракт с московским «Динамо», который сохранил на него права в Континентальной хоккейной лиге.